PRD exige amnistía para mujeres presas por aborto

La Secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Adriana Díaz Contreras, recordó que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) refrendó el derecho de las mujeres a decidir plenamente sobre su sexualidad y reproducción, por lo que exigió amnistía para las 228 personas que están en una cárcel por haber abortado.

"Existe un compromiso para unir nuestras fuerzas desde el PRD, haciendo un llamado a las y los legisladores de todas las entidades de la república a que actúen por el respeto y protección del derecho de las mujeres a decidir plenamente e inicien con carácter de urgente las reformas de sus leyes penales para armonizarlas a luz de la resolución de la SCJN", solicitó.

En el marco del día de la Acción Global por el Aborto Legal, recordó que, en el 2007 se despenalizó el aborto en la Ciudad de México, Y desde entonces, 237 mil 643 mujeres han accedido a los servicios de interrupción del embarazo sin muertes, de acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Salud.

La líder perredista consideró que el aborto ya no debería ser un problema de salud pública para las más de 750 mil mujeres que cada año realizan abortos clandestinos en condiciones de peligro para su salud, integridad física y su vida.

"Fue una lucha larga de las mujeres por el acceso a la justicia y reconocimiento de derechos desde el Tribunal Constitucional. Toda ley, ya sea federal o estatal, que proteja la vida desde la concepción o prohíba el aborto, es inconstitucional; pero debe combatirse legalmente mientras no se armonicen las leyes que penalizan estas conductas", señaló.

Díaz Contreras, reconoció que mientras los estados no lo despenalicen, el aborto seguirá restringido el acceso al derecho a decidir. Finalmente asumió el compromiso de impulsar desde el PRD nacional "diversas acciones legales para cumplir con los derechos de las mujeres en el país".