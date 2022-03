PRD lamenta cambio de estrategia de la SEP

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, criticó la nueva estrategia del gobierno federal por la cual se sustituye el programa de Escuelas de Tiempo Completo por La Escuela es Nuestra, y sostuvo que no hay garantías sobre la presunta ampliación al doble los beneficiarios, con la que se entregarían recursos directos a 7.2 millones de familias mexicanas.

Ante esto, el líder perredista precisó que es "urgente" e "impostergable" la comparecencia de la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, para que explique la decisión de eliminar el programa "y de caer en políticas populistas que no resolverán el tema educativo ni las demandas de miles de padres de familia", quienes salían a trabajar mientras dejaban a sus hijas o hijas en los centro académicos.

"Todo lo que hacen es para evadir la responsabilidad de los problemas que esta decisión les ha traído a las familias de las niñas, niños y adolescentes que acudían a sus escuelas y que además recibían alimento; ahora quieren tapar su error con una estrategia que será un fracaso", puntualizó.

Zambrano aseguró que esta nueva estrategia no resolverá el daño que se está generando en el ámbito educativo y que los 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes, necesitan regresar a las escuelas con el programa que eliminaron.

"Actúan con opacidad y corrupción, estamos hablando de la educación y desarrollo de las infancias. El gobierno federal tiene que garantizar el presente y futuro de la niñez mexicana, pero en los hechos no les importa lo que necesitan", concluyó.