PRD llama a replantear si "Va por México" continúa

El coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, reiteró su llamado a las bancadas del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para replantear la coalición legislativa de Va por México al interior de la Cámara de Diputados.

Así lo dijo en entrevista previo al inicio de la sesión de este jueves, en la que sostuvo que si la alianza se rompe "por nosotros no va a quedar".

"Sí hay que replantear la coalición legislativa, una alianza que sí cumpla, porque teníamos una moratoria constitucional que no se cumplió, entonces yo creo que hay que reunirnos los tres coordinadores para ver los alcances de poder continuar esta coalición legislativa, por nosotros no va a quedar, continuaremos trabajando en ella, pero hay que cumplir los acuerdos", detalló.

El líder perredista hizo votos porque llegado el debate de la reforma electoral, "el PRI defienda, junto con el PAN y el PRD al INE en su autonomía".

Espinoza Cházaro aprovechó para pronunciarse respecto del plan de pacificación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para mediar el conflicto entre Ucrania y Rusia, y que fue presentado este jueves por el canciller, Marcelo Ebrard.

"Creo que deberían trabajar en pacificar nuestro país en vez de andarse entrometiendo en otras naciones, por si el canciller no se ha dado cuenta, aquí hay más muertos que en Ucrania, entonces creo que el canciller debería dejar de tener ese protagonismo que intenta y yo le diría que mejor se preocupen por los muertos de México", concluyó.