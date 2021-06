PRD va por grupo que investigue "desastrosa" actuación de Hugo López

El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados propuso, al Congreso de la Unión, la creación de un grupo de trabajo que investigue la "desastrosa" actuación del doctor Hugo López-Gatell al frente del combate a la pandemia del Covid 19 a fin de fincarle las responsabilidades legales correspondientes.

En la propuesta de punto de acuerdo que le presentó para tal efecto a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la bancada del Sol Azteca consideró un rotundo fracaso la actuación del funcionario, lo cual se reflejó en contagio masivo, pérdida de miles de vidas, cierre de empresas, desempleo y mayor pobreza en todo el país.

Lamentó el ambiente festivo con el cual López-Gatell dio por terminadas las conferencias de prensa vespertinas en las que supuestamente informaba a la población sobre la evolución de la pandemia y las medidas para prevenir sus daños, pues aún con las dudosas cifras oficiales, claramente fue rebasado.

Así, 15 meses después de iniciadas sus conferencias y al día en que fueron concluidas, el país registraba ya 2 millones 448 mil 820 contagios y 229 mil 823 personas fallecidas.

Al 11 de junio pasado -cuando dio por concluidas sus conferencias-, México era el cuarto país con más muertes por Covid-19, sólo después de Estados Unidos, Brasil e India, y el décimo quinto por el número de contagios confirmados.

Por otra parte, debido a las medidas aconsejadas por el doctor López Gatell, el país perdió más de 12 millones de empleos, casi 10 millones de mexicanas y mexicanos engrosaron la pobreza, mientras que un millón de micro, pequeñas y medianas empresas (20.8% del total nacional) cerraron de manera definitiva y el 86.6% de las empresas restantes tuvo una afectación por la pandemia.

"Los datos no son resultado de la desgracia o de una catástrofe inevitable. El gobierno quedó rebasado y durante toda la pandemia trató de minimizar sus efectos" porque, "desde un principio encomendó a un funcionario de segundo nivel el control total de las decisiones de política de salud pública y de comunicación ante la pandemia", afirmó el PRD.

Agregó que, en contravención a lo que dicta la Constitución, las acciones de contención de la emergencia sanitaria no estuvieron a cargo del Consejo de Salubridad General, ni siquiera del secretario de Salud, sino del doctor López-Gatell, quien actuó al margen de la legalidad, la ciencia y la técnica para complacer a las ocurrencias del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Movido por ambiciones políticas y protagonismo, López-Gatell dejó que el Covid rebasara al sistema salud, prefirió ver cómo se incrementaban cifras que él mismo daba sobre los contagios y los decesos, en vez de dar un viraje en la política sanitaria", puntualizó el PRD.

Así, llegó a afirmar que el Covid 19 era "más leve" que la influenza estacional y que no se requerirían hospitales especializados ni ir a ellos para no saturarlos, ni pruebas masivas, ni cubrebocas ni cancelar las giras presidenciales para evitar contagios.

Por otra parte, se equivocó en sus proyecciones estadísticas sobre cantidad de contagios, fallecimientos y la evolución del semáforo epidemiológico.

Para el 25 de marzo de 2021, ya rebasado por los hechos y con una nula credibilidad, el doctor López-Gatell, en lugar de acatar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y rectificar el rumbo, confrontó a los medios de comunicación y siguió minimizando la pandemia y sus efectos, como lo venía haciendo desde el principio.

Lo cierto es que "el gran epidemiólogo" no acertó a ninguna de sus previsiones, entre otras razones porque ni él mismo cumplías sus propias recomendaciones de "quedarse en casa", como se evidenció cuando, en plena pandemia, se fue de vacaciones a playas de Oaxaca.

"Más allá de la indolencia y el folclor de este funcionario, está la responsabilidad y el deber no cumplido que ha significado la pérdida de vidas por el mal manejo de la política sanitaria. Esto no puede quedar sólo en el anecdotario y en un conjunto de cifras", afirmó el PRD al reiterar la necesidad de un grupo de trabajo que investigue a López-Gatell.