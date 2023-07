Prensa no fue invitada por ser evento privado: INE

A-AA+

Pasada la medianoche, el Instituto Nacional Electoral (INE) difundió un comunicado en el que aseguró que el evento que se realizó este martes en su sede entre consejeras y consejeros con los integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), no fue invitada la prensa porque era un evento de carácter privado, además de que las vallas que se colocaron en su explanada fue para facilitar el acceso a los gobernadores y dijeron que en ningún momento hubo restricciones para que la prensa pudiera llevar a cabo su labor.

"El INE no extendió invitación de prensa por el carácter privado del encuentro y dispuso de una valla que facilitara el ingreso de las y los gobernadores, así como de sus comitivas, lo que en ningún momento implicó restricciones para que la prensa pudiera llevar a cabo su labor", aseguró en su comunicación.

Este miércoles EL UNIVERSAL informó que la Conago y el INE restringieron la cobertura del encuentro entre consejeras y consejeros con los mandatarios estatales al cerrar los accesos al lobby y al salón de sesiones y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara pidió que el encuentro fuera privado y no hubiera reporteros.

En su posicionamiento, el INE rechazó que medidas logísticas impuestas para atender a los gobernadores sean una restricción a la libertad de prensa.

"El INE rechaza categóricamente que las medidas de logística aplicadas siempre para atender las necesidades de sus invitadas e invitados, así como de las y los representantes de los medios, sean interpretadas como restricciones a la libertad de prensa".

Dijo que el encuentro se realizó en el salón de sesiones del INE, con la misma logística que en ocasiones anteriores ha servido para este tipo de eventos, y que nunca ha impedido la labor de las y los representantes de los medios que cubren las actividades del Instituto.

"Este fue el mismo protocolo de logística que el Instituto aplicó en eventos recientes, como el encuentro que el pasado 19 de julio tuvieron consejeras, funcionarias y funcionarios del INE con jóvenes mexicanos residentes en el extranjero conocidos como dreamers. De igual manera se aplicó el 15 de junio durante la Reunión de Coordinación del Sistema Nacional Electoral INE/OPL 2023-2024; el 19 de mayo durante el evento Carga de la Lista Nominal de Electores de Residentes en el Extranjero, y el 26 de abril cuando se llevó a cabo la Reunión de Coordinación del Sistema Nacional Electoral INE/OPL 2023-2024".

Explicaron que desde el inicio hasta el final del evento, todos los medios de comunicación asistentes recibieron la atención que merecen para llevar a cabo su labor, explicándoles que al final -como en otras ocasiones- tendrían acceso a entrevistas con las y los participantes del encuentro.

"Así ocurrió, y las y los reporteros que se encontraban en el lugar pudieron llevar a cabo sus entrevistas y las y los fotógrafos accedieron al espacio previsto para tomar las imágenes que requirieron, porque en el INE siempre ha prevalecido el trato respetuoso hacia todos los medios de comunicación y su labor, otorgándoles todas las facilidades para cumplir con su valiosa responsabilidad.

"Por eso, el INE rechaza categóricamente que las medidas de logística aplicadas siempre para atender las necesidades de sus invitadas e invitados, así como de las y los representantes de los medios, sean interpretadas como restricciones a la libertad de prensa".

Explicaron que en ningún momento se restringió el acceso al Instituto a los reporteros y mucho menos quedaron "encerrados" en la sala de prensa.

"A esta área de trabajo tuvieron acceso por la entrada que siempre utilizan para este tipo de eventos y salieron sin obstáculos a la explanada donde permanecieron hasta que concluyeron sus entrevistas".

"La imagen difundida y replicada por medios que estaban en la explanada corresponde a una de las dos puertas de acceso a la sala de prensa, cerrada sólo temporalmente, como ha ocurrido en otros eventos".

En la logística de este martes no hubo una sola medida que restringiera el acceso de los medios de comunicación, y sí hubo en todo momento la atención personal que requirieron y las facilidades para su trabajo.

"El INE ratifica su compromiso con los medios de comunicación, su respeto por la labor de las y los periodistas y el derecho de toda la ciudadanía a recibir información veraz, oportuna y de calidad.

Este Instituto ha sido y seguirá siendo siempre una institución abierta para las y los representantes de los medios de comunicación y para todas y todos los ciudadanos", definió el INE en su comunicación después de la media noche de este martes.