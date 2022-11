Preocupa a la Iglesia la situación del país

A-AA+

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por la situación actual que se vive en el país, que calificó como una realidad compleja y desafiante "por la polarización ante las diversas propuestas políticas, alimentada, muchas veces, por quienes deben promover la unidad para el bien del país".

También, por las amenazas a la democracia, la libertad religiosa y de expresión, la inseguridad, la violencia, el narcotráfico, el desplazamiento forzado, los miles de desaparecidos, la pobreza creciente, la destrucción del medio ambiente y los feminicidios.

"Queremos expresar, a través de este mensaje, nuestra preocupación ante la realidad que estamos viviendo y, a la vez, nuestro deseo de seguir colaborando en la construcción de un país más justo, fraterno, unido y en paz", refirió.

En el marco de un mensaje con motivo de la CXIII Asamblea de la Conferencia del Episcopado Mexicano, el presidente de ese organismo religioso, Rogelio Cabrera, también dijo que "no somos promotores ni somos animadores, que eso quede siempre bien claro. Respetamos el derecho de todos los ciudadanos a manifestarse, pero nosotros no promovemos", en referencia a la marcha para defender al INE que se realizará el próximo domingo.

"Como lo dije a quienes nos visitaron, que los obispos de México no somos oposición a nada ni a nadie, sino que queremos mantener siempre vigente nuestra intención. El papa Francisco lo ha dicho: 'Diálogo, diálogo, diálogo'".

También detalló que durante su asamblea se reunieron con los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, y con el director general del IMSS, Zoé Robledo, porque "los obispos no son oposición de nadie", reiteró.

Asimismo, refirió que ven como un signo de esperanza la organización de conversatorios y foros con miras a un diálogo nacional para acuerdos por la paz, que involucre a diversos sectores de la sociedad civil, "y a los que deseamos sumarnos".