Preocupa a padres que intoxicaran a hijos en la escuela

A-AA+

Los padres de familia de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje de Bochil, donde 110 estudiantes resultaron intoxicados por el consumo de drogas sin su consentimiento, permanecen en un momento de "mucha preocupación", porque siete estudiantes aún están hospitalizados, de los cuales uno se encuentra en estado crítico, pero estable.

Un habitante de Bochil que pidió no ser identificado dio a conocer que ayer martes,. los padres de familia que tienen a sus hijos en ese plantel viajaron a Tuxtla Gutiérrez para sostener reuniones con la Secretaría de Gobierno y la Fiscalía de Justicia. Además tenían planeado realizar una marcha para pedir que se agilizaran las investigaciones de los hechos, pero "no la realizaron porque fueron amenazados".

Ayer, el fiscal de Adolescentes, José Eduardo Morales Montes, se trasladó hacia Bochil para encabezar las diligencias que realizan peritos de la recolección de indicios, como bolsas, botellas de plástico de diferentes tamaños, que los estudiantes usaron para tomar agua y que les provocó náuseas y dolor de cabeza.

De igual forma, los peritos recolectaron muestras de sangre y orina para ser enviadas al Laboratorio Estatal de Salud Pública y hasta el lunes, 35 pruebas toxicológicas habían salido negativas a reactivos químicos de cocaína, opiáceos, cannabis, metanfetamina y anfetamina.

A cuatro días de los hechos, los padres de familia dieron a conocer que hasta este martes apareció el delegado de gobierno Gabriel Alberto Aguilar Gómez, que tiene a su cargo este municipio y con el que deseaban hablar el día que ocurrieron los hechos, "pero no estaba en Bochil", acusaron. Los padres de familia aseguran que pudo haber estado comisionado en otro municipio, pero creen que "era indispensable" estar desde que ocurrieron los hechos en la Escuela Secundaria Juan de Asbaje.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que de los 13 estudiantes hospitalizados hasta el domingo, cuatro fueron dados de alta. De los nueve restantes, dos fueron enviados a clínicas del IMSS de Tuxtla, dos en el Hospital Gilberto Gómez Maza, de la Secretaría de Salud, también de Tuxtla y dos al Hospital de Las Culturas, en San Cristóbal de las Casas.

Mientras tanto, en la Escuela Secundaria Juan de Asbaje seguía la suspensión de actividades. Los padres de familia han dicho que se reanudarán las labores sólo hasta que se conozca qué es lo que pasó con los 110 estudiantes que presentaron dolor de cabeza, náuseas, desmayos y vómitos, después de tomar agua de un garrafón que se encuentra en el plantel.

En tanto, cuatro adolescentes que estudian en la Secundaria Federal No 1 "Constitución", ubicado en la 5ª Avenida Sur 65, Los Naranjos, en Tapachula, resultaron intoxicados por el consumo de drogas, informaron fuentes oficiales.

Padres de familia llegaron al plantel para que ver qué ocurría, pero los paramédicos que llegaron a atender a los estudiantes, ya los habían trasladado a Hospitales de la ciudad.

Al momento que se presentó la emergencia, los directivos del plantel pidieron a los alumnos abandonar las aulas.

Esta es la segunda vez que ocurre un incidente de este tipo en este plantel. A finales de septiembre, una treintena de estudiantes resultaron intoxicados por el consumo de drogas.

Mientras que el jueves pasado en la secundaria Ricardo Flores Magón, también en Tapachula fueron reportados 10 estudiantes intoxicados.