Preocupa al INE, elección de consejeros por voto popular

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que ante una eventual reforma electoral, la elección de consejerías por voto popular sería un "camino escabroso".

"Yo creo que es un tanto difícil y es hacer un camino más escabroso en la designación de quienes estarán al frente de este Instituto, porque lo único que tenemos aquí claro, los que llegamos, es que tenemos un inicio y un fin determinado. Y entonces habrá que esperar cómo viene", expuso en conferencia de prensa.

Apuntó que primero tiene que conocerse la redacción de la reforma que será enviada al legislativo, y así poder participar y colaborar en su construcción.

"Diría que hay que ver la magnitud de la reforma electoral, porque hay diferentes voces que aseguran que va a ser una reforma de mucha profundidad, hay otras que dicen que será solamente lo necesario para actualizar lo que hemos venido enfrentando en estos años, después de la última reforma que fue en el 14, son 11 años de no actualizar nuestras leyes electorales, salvo en materia de violencia política contra la mujer y de la paridad en todo", dijo.

Sobre los cambios en tres áreas directivas del Instituto, aseguró que no solicitó sus renuncias, sino que se trata de decisiones de carácter personal.

"Yo creo que siempre después de un proceso electoral tan intenso, bueno, dos años y medio, casi tres con esta intensidad de trabajo, el personal está, por supuesto, y cada uno de nosotros en la libertad absoluta de hacer reconsideraciones sobre su vida particular, y ahí se toman decisiones en el ámbito estrictamente personal, que uno tiene que aprender a respetar", expuso.