Preocupa reinicio del programa "Quédate en México": CNDH

La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, llamó a los tres niveles de Gobierno para velar por los migrantes que se encuentran en el territorio mexicano y, en particular, los sujetos al Programa "Quédate en México", para que tengan acceso a un alojamiento digno, alimentos, servicios de salud y a la vacuna contra el Covid-19.

Al presentar el "Informe Especial de la CNDH sobre los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP) – Programa Quédate en México 2019-2021. Análisis de su impacto en los derechos humanos de las personas en movilidad en México", la funcionaria destacó que para la CNDH es "muy preocupante" el anuncio del reinicio del programa, a partir del 6 de diciembre de 2021, lo que podría agravar las condiciones, de por si lamentables, en las que se encuentran miles de personas migrantes a lo largo de la frontera norte.

"Nos preocupa especialmente el alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes, varados en la frontera, sin el apoyo necesario para generar sus planes de protección", dijo Piedra Ibarra.

Explicó que la primera consecuencia que derivó del Programa "Quédate en México" fue que la espera de las personas en nuestro país para la cita con la que continuarían su trámite de refugio en Estados Unidos, aconteció en condiciones muy precarias: hacinamiento, insalubridad y miedo vulneraron su seguridad humana. Además, el Informe Especial documenta que al grupo de quienes estaban inscritos en las listas del MPP se fueron sumando otras personas solicitantes de la condición de refugiadas, así como mexicanas y mexicanos en situación de desplazamiento forzado interno.

"Para la CNDH, la atención a las personas en contexto de migración ha sido motivo de gran preocupación institucional debido a sus condiciones de especial vulnerabilidad, en particular, los grupos en mayor riesgo como niñas, niños y adolescentes acompañados o no acompañados, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad, y las personas de la comunidad LGBTTTIQ", expresó.

Y destacó que entre 2019 y 2021, la CNDH materializó sus facultades emitiendo solicitudes de medidas cautelares a los distintos órdenes de gobierno a favor de los migrantes, para impulsar acciones específicas para la dotación de servicios de salud e higiene, suministro de medicamentos, medidas de seguridad frente a posibles actos de violencia, entre otros.

También, agregó, fueron solicitadas medidas de prevención e identificación de la enfermedad para impedir o reducir al mínimo su propagación y efectos adversos en la población migrante.

Expuso que las personas en contexto de migración viajan regularmente en condiciones de gran precariedad, con escasos recursos económicos, y, si a eso se añade que la espera en México para continuar con el proceso de resolución sobre su solicitud de reconocimiento de refugiados en EUA duró más de dos años, y que las instituciones del Estado mexicano, tanto federales como estatales y municipales no estaban preparadas para atender esta situación extraordinaria, se generaron condiciones de crisis humanitaria. Por lo que se refiere a niñas, niños y adolescentes, así como mujeres embarazadas, la CNDH identificó también otras carencias esenciales para su buen desarrollo físico y psicoemocional, realizando las gestiones necesarias para su atención.