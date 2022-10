Preocupa salida de Luz María de la Mora de la SE, afirma Ildefonso Guajardo

A-AA+

Para el exsecretario de Economía y ahora diputado federal, Ildefonso Guajardo, daba cierta tranquilidad tener a una persona con 25 años de experiencia en la Subsecretaría de Comercio Exterior, como Luz María de la Mora, a quien le pidieron la renuncia a seis días de la llegada de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía, confirmaron fuentes de la dependencia.

El legislador dijo que "es preocupante que una gente tan acreditada en negociaciones comerciales esté dejando la Subsecretaría de Comercio Exterior en un momento tan crucial. Ojalá el reemplazo sea alguien con credenciales similares, que sea alguien con experiencia en negociaciones comerciales internacionales".

"Dado que estamos en medio de dos paneles, uno como país demandante, el de reglas de origen de autopartes y otro en donde somos demandados de violaciones al T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá) en materia de energía y lamentablemente no es un tiempo conveniente para mandar mensajes encontrados", comentó.

Para el ex secretario, "lamentablemente si no ponen a alguien con experiencia se va a reflejar en los resultados; dicen que ponen a Buenrostro porque es dura, pero eso no es un tema de negociación, la negociación ya se dio, hay un acuerdo, un tratado; de lo que se trata es demostrar que no violamos de lo que se nos acusa; más que negociación es un esfuerzo para discutir".

De lo que se trata es de evitar que haya sanciones a México y de acordar salidas o soluciones a esta supuesta violación al T-MEC, añadió.

Comentó que la solicitud del panel por parte de Estados Unidos seguramente no dependerá de este cambio de funcionarios en México, sino de la agenda de temas estadounidenses, por ejemplo, temas de migración y del crimen organizado.

Próximo subsecretario debe ser técnico

El próximo subsecretario de Comercio Exterior deberá tener conocimiento técnico de los acuerdos comerciales, especialmente de los tratados en que participa México, como el T-MEC, coincidieron especialistas y representantes del sector privado.

Por una parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), José Abugaber, dijo: "Respetamos las decisiones que se toman en el gobierno de México, en este caso, en particular en la Secretaría de Economía, y confiamos en la capacidad de su titular, Raquel Buenrostro, y de su equipo de trabajo".

Agregó que "como presidente de la Concamin estoy seguro de que quien llegue a la Subsecretaría de Comercio Exterior será una persona con capacidad probada en las negociaciones comerciales y que llevará a buenos términos las consultas del T-MEC" (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá).

Por su parte, el consultor en temas comerciales y ex negociador del anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Jorge Molina, dijo que "es muy preocupante la salida de (Luz María de la Mora) porque la negociación no es política, es un negociación técnica".

Agregó que aunque "Raquel Buenrostro podrá ser muy dura, el problema no es ser dura ahorita; los casos que tenemos abiertos con Estados Unidos todos son técnicos, como el que ya viene la resolución preliminar del panel de reglas de origen del sector automotriz y el del tema energético".

Molina advirtió que "la clave es el conocimiento que pueda tener, porque si en un momento dado dicen 'yo desconozco todo lo que se haya negociado' y dicen 'voy a hacer las cosas como se nos da la gana', porque Estados Unidos y Canadá nos pueden aplicar represalias según lo defina el panel que se conforme".

Para el ex negociador del capítulo ambiental del TLCAN, "al momento que se forma el panel son árbitros internacionales, y aunque tengas a Buenrostro (de titular de la Secretaría de Economía) y a quien quieran poner en la Subsecretaría de Comercio Exterior la decisión no va a depender de ellos; en lo único que pueden influir es que si se da la decisión y existe un tipo de apelación, eso será apelación en términos del procedimiento y cosas técnicas y necesitas al 200% una persona con profundo conocimiento".

Por otra parte, representantes del sector privado que participaron en la negociación del T-MEC afirmaron que es evidente que el gobierno "está alineando el gabinete sobre cómo se va a negociar al exterior y a interior".

Consideraron que al parecer "están eliminando todo lo que consideren puede ser gente que no necesariamente está alineada al proyecto del presidente", porque se buscaba negociar bajo argumentos comerciales y ahora serán políticos.

El presidente de la American Society, Larry Rubin, dijo: "Nos entristece la salida de la subsecretaria Luz María de la Mora, quien fue siempre un gran apoyo para la American Society, las empresas americanas en México y la inversión extranjera en su conjunto. Es una gran pérdida no solo para la Secretaría de Economía sino para la administración federal y sin duda la extrañaremos".

Añadió que "no es el mejor de los momentos para la salida de Luz María para Economía, ya que ella tiene amplio conocimiento del entorno, las implicaciones, las empresas y empresarios extranjeros con disputas y los funcionarios clave en Estados Unidos y Canadá, con los que la administración del Presidente López Obrador tendrá que enfrentar los paneles de controversia".

Consideró que quien llegue a la Subsecretaría de Comercio Exterior debe tener conocimiento del T-MEC y del comercio binacional México-Estados Unidos, al representar la inversión más grande en el país.