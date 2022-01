Preocupan a la Unión Europea violencia e intimidación contra periodistas en México

La delegación de la Unión Europea en México, así como las embajadas de Noruega y Suiza, manifestaron este martes su preocupación por el grado de violencia e intimidación que vive el gremio periodístico en México.

Además, expresaron su inquietud por la falta de resultados en investigaciones abiertas para esclarecer los casos de periodistas asesinados en México.

Las representaciones diplomáticas difundieron un comunicado mediante el cual condenaron el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, ocurrido el pasado domingo en la ciudad de Tijuana, Baja California.

Tras manifestar condolencias, la Unión Europea, Noruega y Suiza, destacaron que si bien no se establece un vínculo claro entre el asesinato de Maldonado y su labor periodística, es de destacar que se trató del segundo asesinato de un periodista, en Tijuana, en menos de una semana.

"Demuestra, una vez más, el muy preocupante grado de violencia e intimidación al que se enfrentan muchos periodistas en México. Lamentamos que en lo que va del año 2022, la señora Maldonado ya será la tercera víctima después que en 2021 fueron asesinados nueve periodistas", indicaron las representaciones.

Hicieron un llamado a las autoridades mexicanas competentes, a nivel federal y estatal, para que desplieguen todos los esfuerzos posibles para proteger de manera efectiva a los periodistas, para que se pueda ejercer la profesión sin tener que poner en riesgo la vida.

Los europeos pidieron que no haya más "zonas de silencio" en donde los periodistas no puedan trabajar.

"Ante el alarmante número de agresiones contra periodistas en el país, urgimos a todas las autoridades competentes a hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de todas las personas periodistas en México y evitar que la impunidad cubra el asesinato de la Sra. Maldonado López", indicaron las embajadas.