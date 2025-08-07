Presentadas 59 impugnaciones contra elección de magistrados en SCJN
Excandidatos, ciudadanos y PAN impugnan elección de magistrados en SCJN
CIUDAD DE MÉXICO, agosto 7 (EL UNIVERSAL).- Excandidatos, ciudadanos y el Partido Acción Nacional (PAN) presentaron 59 juicios de inconformidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el triunfo de los magistrados electos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de Guzmán Bátiz García.
La presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, admitió a trámite los recursos de impugnación y los turnó a nueve ministras y ministros, quienes elaborarán un proyecto de sentencia para ser discutido, probablemente la próxima semana durante la última sesión del actual pleno.
Cabe recordar que el martes pasado, por unanimidad, la Corte desechó de plano la impugnación en materia electoral promovida por el juez Iván Bravo Olivas, contra los resultados de la elección de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el distrito 04 del estado Durango.
Se prevé que al menos 57 impugnaciones corran la misma suerte, porque la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral (LGSMIE) establece que la impugnación sólo está prevista para los candidatos que participaron en la elección judicial.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Luis Eduardo Jiménez Martínez y Samuel Manuel Mercado Ramos, candidatos a magistrado de circuito y a juez de Distrito, respectivamente, impugnaron la validez y entregas de constancia de mayoría para elegir a Gilberto de Guzmán y Claudia Valle, como magistrados electos de la Sala Superior.
A su vez, el PAN reclamó el acuerdo del INE, por el que se emitió la sumatoria nacional de la elección de personas magistradas y la asignación a las personas que obtuvieron el mayor número de votos.
no te pierdas estas noticias
Presentadas 59 impugnaciones contra elección de magistrados en SCJN
El Universal
Excandidatos, ciudadanos y PAN impugnan elección de magistrados en SCJN
Aranceles de Estados Unidos: Oportunidad para el comercio internacional
El Universal
La aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos abre nuevas oportunidades en el comercio internacional, según la ICC.
Una persona muerta y municipios afectados por Onda Tropical 20 en Veracruz
El Universal
Las intensas lluvias de la Onda Tropical 20 dejan un fallecido y múltiples municipios afectados en Veracruz.