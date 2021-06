Presentan aplicación para evitar fraudes y extorsiones telefónicas

Se han detectado 10 millones 400 mil intentos de fraude y extorsión telefónica, 450 mil de ellos el último año de pandemia a ciudadanos que habitan en municipios y alcaldías del Valle de México, afirmó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano, ante empresarios de Coparmex Metropolitano.

"No más extorsiones" es la aplicación que creó el Consejo Ciudadano y presentó ante empresarios, luego de que con la pandemia los delincuentes modernizaron la forma de cometer fraudes y extorsionar, señaló Salvador Guerrero Chiprés, durante la sesión de Coparmex Metropolitano, donde empresarios analizaron "Escenarios del Covid en la reactivación económica", en materia de seguridad, salud y economía.

La aplicación telefónica "No más extorsiones", contiene una "lista negra" de 182 mil celulares que utilizan delincuentes para extorsionar, proferir amenazas y realizar fraudes.

Cuando una llamada ingresa al celular y el número incluido en la "lista negra" de extorsionadores, la aplicación telefónica automáticamente la bloquea y en un análisis permitirá identificar las vulnerabilidades de delincuentes de baja y alta peligrosidad, indicó Guerrero Chiprés, experto en seguridad y justicia.

Datos del Consejo Ciudadano señalan que han detectado una decenas de modalidades de fraude y de 2 mil 400 intentos el 34% tenía que ver con ventas y compras por internet; 24% con fraudes financieros; 13% con un pariente que llega de visita; 11% dueño o patrón con problemas legales; 11% con ganadores de premio y 8% con una persona lesionada, detenida o accidentada.

De los 2 mil 400 casos documentados por el Consejo Ciudadano, mil 16 se consumaron, de ahí la importancia de identificar los números telefónicos que utilizan los estafadores y extorsionadores en la aplicación telefónica gratuita.

Por ello, "No más extorsiones" también es una iniciativa de Coparmex Metropolitano, para evitar que más ciudadanos sean extorsionados o defraudados, señalaron empresarios.

El presidente de Coparmex Metropolitano Estado de México, Erick Fernando Cuenca Gurrola, afirmó que "seguimos en pandemia, por lo que no debemos bajar la guardia" en la aplicación de medidas sanitarias como el uso del cubrebocas y la sana distancia.

Con la reactivación económica y el semáforo verde en el Estado de México, se espera también un repunte de la incidencia delictiva, de ahí la importancia de conocer cómo está la incidencia delictiva en nuestra colonia y en nuestro municipio, señaló Erick Cuenca Gurrola.

La evolución Covid-19, que nos obligó a cerrar empresas y restringir servicios, llevó al cierre de algunas empresas, por lo que hoy los empresarios deben estar enterados del avance y control de la pandemia, para tomar previsiones y decisiones financieras.