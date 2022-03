Presentan avance sobre documental "Una obra del pueblo"

MINATITLÁN, Ver., marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), afirmó que en la construcción de la paz en México no es que los militares carguen un fusil, o emplear tanques o vehículos artillados, sino que la fuerza de la institución castrense está volcada a la parte social.

En el avance del documental "Una obra del pueblo", de Epigmenio Ibarra, sobre la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se escucha al general Sandoval González manifestar que saber qué es lo que sufre la población mexicana hace que la Sedena tenga un apegó con el pueblo y sea diferente.

"El venir del pueblo, el saber qué sufre el pueblo, eso hace a nuestra institución tener ese apego y ser diferentes.

"No vamos a emplear tanques, vehículos artillados, no. La construcción de la paz no es traer el fusil; la fuerza, la capacidad de la institución está volcada a la parte social", dijo.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el Ejército mexicano práctica el respeto a los derechos humanos, y que son pueblo uniformado pues son hijos de campesinos, obreros "hasta los generales".

"No es demagogia, represento a un pueblo extraordinario. El soldado es pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros, hasta los generales (...) No se tiene un Ejército así en otros países; es un ejército en el que se práctica el respeto a los derechos humanos".

En el avance del documental que se estrenará a las 17:00 horas de este viernes, el Comandante Supremo de los Fuerzas Armadas destacó que el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se pudo construir con el apoyo de la Sedena, de los ingenieros militares y de los trabajadores mexicanos de la construcción "que son de los mejores en el mundo".

Aseguró que la transformación de un país no se hace con buena fe o con recursos, sino que "el motor del cambio es el pueblo".

Someto a su consideración un avance de "Una obra del pueblo" más que un documental una mirada, desde el asombro y la admiración, por quienes construyeron el AIFA. Esta tarde a las 17:00 estará disponible en redes. Pueden verlo y compartirlo por favor? pic.twitter.com/kUhmALRWwV — epigmenio ibarra (@epigmenioibarra) March 18, 2022