Presentan cartel de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ 2021

El Comité Incluye T dio a conocer en sus redes sociales el nuevo cartel de la edición número XLIII de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ que se llevará a cabo de manera virtual el próximo 26 de junio a partir de las 12:00 horas.

Este año el cartel ganador es obra de Ana Luisa Ríos Hernández, conocida como "Luisa Wolf o Lobo Panzaverde", quien es una autora y caricaturista queretana que desde hace siete años publica comics y tiras de humor a través de internet.

En un comunicado de prensa, el comité organizador indicó que "debido a que la salud de las poblaciones y de la sociedad en general son nuestra prioridad, pese a existir un avance para mitigar la pandemia del Covid-19, aún no existen las condiciones óptimas para que la edición número XLIII de la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ pueda realizarse como la conocíamos antes de este acontecimiento histórico que estamos viviendo a nivel mundial, por ello, se realizará una manifestación virtual".

"Las organizaciones, colectivas y personas que conforman el comité organizador, defenderemos lucharemos y exigiremos pese cualquier adversidad garantizar los mismos derechos para todas las personas. Siempre abogaremos por el derecho a la libre manifestación; sin embargo, dada la naturaleza del evento, la cantidad de asistencia que año con año confluye en un mismo sentir y reclamo social y el reducido número de población vacunada en el país, recomendamos no exponernos y exponer a nuestros seres queridos", indicaron.

Exhortaron a reflexionar en la responsabilidad y evitar generar congregaciones.

Por otra parte, respecto a la información que está circulando desde el lunes 17 de mayo sobre la Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México 2021, aclaró que sí habrá marcha, pero será en un formato virtual y no en un formato híbrido como se ha comentado.

"Aclaramos, que, a pesar de existir una buena comunicación y coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, este no es vocero de la XLIII Marcha del Orgullo LGBTTTI+ de la Ciudad de México, por lo que invitamos a toda la población a estar pendientes de la información oficial que demos a conocer desde nuestros distintos canales de comunicación, en Facebook, Instagram o Twitter".