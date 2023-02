Presentan estrategia para pacificar Zacatecas

A-AA+

ZACATECAS, Zac., febrero 24 (EL UNIVERSAL).- Mientras el Gobierno de Zacatecas realizó este viernes la presentación de la estrategia estatal para pacificar al estado, a la par, en los municipios de Jerez y Villanueva se reportó el hallazgo de tres cuerpos, dentro de cuyas víctimas figura un trabajador municipal, quien también es sobrino de una regidora de Jerez.

Uno de los hallazgos se reportó a los números de emergencia, donde se alertaba que estaba un cuerpo envuelto en plásticos en el puente que conecta a la comunidad de Malpaso, perteneciente al municipio de Villanueva, sobre la carretera federal 23, por lo que al trasladarse al lugar, las corporaciones confirmaron el hecho y mencionaron que se trataba de un hombre sin vida víctima.

Después, se reportó que en el municipio de Jerez, en la colonia La Ciénega, a la entrada de la comunidad Los Saucitos, había dos hombres tirados, tras acudir al llamado, las corporaciones policiales confirmaron que las víctimas ya no tenían vida y a simple vista tenían impactos de arma de fuego.

Más tarde se supo que una de las víctimas era el joven Víctor Hugo García Ultreras, quien trabajaba en el área comercial del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez, quien también era sobrino de la regidora Jackie Ultreras.

Esta información fue confirmada por las esquelas y por un pronunciamiento emitido por las autoridades municipales de Jerez en voz del funcionario Marco Vargas, quien primero reconoció que derivado de los últimos hechos acaecidos en los últimos meses en ese municipio que "han generado inquietud en la población", aprovechó para enviar el pésame a las víctimas de la delincuencia organizada y lamentó que "hoy, en este tipo de hechos tocó a un familiar de nuestra compañera regidora Jackie Ultreras".

A nombre del pueblo jerezano, el funcionario pidió al gobernador David Monreal y al Presidente Andrés Manuel López Obrador "que por favor no nos dejen solos", mientras que a la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas le solicitaron "que ponga todo lo que está de su parte para dar con los responsables de éste y los demás hechos violentos y de desapariciones" de las que sufre esa sociedad jerezana.

Gobernador presenta estrategia para construcción de la paz

Este viernes, el gobernador David Monreal Ávila presentó la Estrategia para la Construcción de la Paz, Prevención y Convivencia Ciudadana al asegurar que "es un paso importante hacia la pacificación de Zacatecas", al destacar que esta se logró diseñar con la participación de la sociedad, instituciones y del gobierno.

En este evento al que asistieron representantes de las diferentes instituciones gubernamentales, el gobernador insistió que lograr la pacificación no solo de Zacatecas, sino de todo el país, "es el tema de temas", por ende, dijo que en esta estrategia se involucra a la sociedad, tras insistir que "el asunto de la seguridad y de la inseguridad dejó de ser un asunto de Estado para ser un asunto de todos".

Mencionó que en esta estrategia surge al amparo de 274 propuestas en el Foro de Consulta Ciudadano en el que participan 20 entidad públicas de manera articulada enfocados a las áreas de raíz que más lo requieren, al referir que, dentro de los tres ejes prioritarios uno es "atender las causas y factores de riesgo que detonan las violencias y delincuencia, así como la pacificación del estado".

Mencionó que al mismo tiempo se seguirá utilizando la fuerza del estado para reforzar las acciones coordinadas en las regiones con las corporaciones del Ejercito Mexicano, Guardia Nacional y corporaciones estatales para la contención del delito.

El gobernador aseguró que toda política pública emanada de su gobierno estará encaminada a la pacificación de Zacatecas: "Estoy convencido que este es el mejor momento, esta es la oportunidad y estoy convencido que tarde o temprano lo lograremos, y deseo que lo logremos más temprano que tarde".