Presentan iniciativa en contra del maltrato animal

"Hoy es un día histórico para el mundo animal, para los seres vivos que no deben ser considerados cosas, objetos, que no pueden seguir sufriendo maltrato", afirmó el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en conferencia de prensa en la que anunció la presentación de una nueva Ley General de Bienestar Animal, que constituye la primera ley en el país que abordará este tema.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) destacó que hay que dignificar a los seres vivos que actúan como animales de compañía, modificar el trato que se les da y se debe sancionar a quienes los maltratan, asesinan y que de manera cotidiana actúan con crueldad contra ellos.

Acompañada de la senadora Rocío Abreu, coautora de la iniciativa, que es respaldada por su grupo parlamentario, convocó a los legisladores del resto de las fracciones a suscribirla, "porque no se trata de partidos políticos, sino de la sociedad, de la vida".

Monreal Ávila puntualizó que "la capacidad de una nación para hacer valer el Estado de Derecho, no se mide exclusivamente a través del respeto hacia los derechos de las personas, sino el respeto a la vida de todo ser vivo, y por eso nosotros así lo estimamos y consideramos".

