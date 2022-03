Presentará Morena iniciativa para promover revocación de mandato sin faltar a la ley

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- La bancada de Morena en la Cámara de Diputados, tiene lista una iniciativa para establecer que la difusión de la revocación de mandato no es propaganda, sino que tiene que ver con la facultad del Legislativo para promover los trabajos que se realizan al interior del recinto legislativo.

La propuesta subirá este mismo jueves a tribuna, en voz del representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE), Mario Rafael Llergo, y que va firmada por el coordinador de ese partido, Ignacio Mier, y por el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna.

El objetivo es que no haya lugar a interpretaciones por parte del INE, cuyas autoridades recientemente prohibieron difundir el tema de la revocación en redes sociales.

La reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en poder de EL UNIVERSAL, sostiene que se entenderá como propaganda gubernamental, "el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones y proyecciones difundidas, bajo cualquier modalidad de comunicación social, con cargo al presupuesto público, etiquetado de manera especifica para ese fin, por un ente público".

Asimismo, se advierte que: "No constituyen propaganda gubemamental las expresiones de las personas servidoras públicas, las cuales se encuentran sujetas a los limites establecidos en las leyes aplicables. Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público".

La resolución del INE se dio en atención a denuncias impulsadas por Movimiento Ciudadano y el PAN, y que este martes fueron impugnadas a través de una controversia constitucional por parte del presidente de la cámara baja.

Morena acusa intervención de la oposición en revocación de mandato

En entrevista con EL UNIVERSAL, Rafael Llergo, promotor de la propuesta, afirmó que "de manera sistemática" la oposición ha interpuesto quejas ante el INE por el tema de la revocación, en perjuicio de la labor legislativa.

"La oposición ha estado de manera permanente y sistemática interponiendo quejas ante la unidad técnica de fiscalización del INE, mismas que derivan ante la Comisión de Quejas y Denuncias donde se ha dado una ingerencia del consejero Ciro Murayama, quien se ha caracterizado por ser enemigo de nuestro movimiento", expresó.

Agregó que las bancadas opositoras y el propio INE "se están extralimitado", y reveló que este mismo jueves fue notificado sobre una nueva querella.

"Hoy conocí de una nueva queja respecto de una publicación en redes sociales de la fracción parlamentaria de Morena, la proposición solicita aplicar medidas cautelares para bajar esa publicación, cuando el contenido de la publicación se inscribe dentro de la labor parlamentaria. Es toda una estrategia para detener el avance democrático de este país", concluyó.