Presentarán amparo contra rechazo al aborto en Cancún

Después de 94 días de haber mantenido la toma del Congreso del estado en demanda de la dictaminación y votación sobre la despenalización del aborto, la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) desalojó el recinto legislativo y anunció que promoverá una demanda de amparo en contra de la resolución de los diputados, quienes el martes desecharon un dictamen al que calificaron como histórico.

Las 26 colectivas feministas consideraron que la movilización lograda para obligar a las y los legisladores a entrar al estudio, análisis, dictaminación y votación de un tema dilatado, bloqueado, boicoteado y eludido durante años, como la interrupción segura del embarazo, ha sido "una victoria rotunda". Asimismo, agradecieron a quienes las respaldaron en las acciones para que se garantizaran los derechos de las mujeres a decidir, a la salud y a no forzar la maternidad.

El dictamen aprobado por tres de cinco comisiones unidas proponía despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, mediante reformas al artículo 13 de la Constitución del estado, a la Ley de Salud, al Código Civil y a los artículos 92, 93, 94, 96 y 97 del Código Penal. Sin embargo, el martes pasado, en el pleno, fue votado en contra por 13 diputadas y diputados, contra siete que lo hicieron a favor, por lo que no alcanzó la mayoría calificada para la reforma constitucional planteada.

También, en una votación posterior para decidir si se regresaba a comisiones, fue rechazado con 12 votos en contra y ocho a favor. "Con el dictamen favorable, la RFQ emprenderá un amparo indirecto para seguir impulsando el avance de los derechos de las mujeres. No lo duden. Será ley y el 8 de marzo, una vez más, volveremos a levantar nuestra voz. No claudicaremos", expresaron las colectivas, luego de haber abandonado el recinto legislativo en cumplimiento al acuerdo hecho con la 16 Legislatura, en torno a que, una vez votado el tema, abandonarían el sitio.

Para las defensoras de derechos humanos, a partir de lo ocurrido, ningún diputado o diputada podrá volver a hacer campaña enarbolando los derechos de las mujeres. "Ya sabemos quiénes no tendrán nuestro voto y nuestro apoyo nunca. No olvidamos", señalaron las mujeres.