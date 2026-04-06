Presentarán examen 369 aspirantes al INE

Ciudad de México.- Este lunes, los 369 aspirantes a ocupar una de las tres vacantes al Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral (INE) presentarán un examen de conocimientos en el pleno de la Cámara de Diputados.

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Jucopo, explicó que dicho test de conocimientos técnicos en materia electoral será presencial y debido a que hay cerca de 400 aspirantes, se acordó que se ocupen las curules de la Cámara Baja.

Monreal Ávila recordó que tras el examen, el Comité de Evaluación iniciará con un nuevo periodo, ahora de calificación del test. Quienes lo aprueben serán sujetos de una evaluación de idoneidad, a realizarse del 10 al 12 de abril.

"Después de eso habrá otro periodo de entrevistas por parte del comité, del 14 al 16 de abril".

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Puntualizó que después del 16 abril el Comité de Evaluación tendrá cuatro días para armar las quintetas y remitirlas a la Junta de Coordinación Política, el 20 de abril.