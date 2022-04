Presentaré reforma electoral y de la Guardia Nacional: AMLO

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la oposición amagó con rechazar su reforma electoral y de la Guardia Nacional, al igual que la su iniciativa eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que las presentará porque se trata de un asunto de principios.

"Claro que sí, es un asunto de principios, quiénes son los que se quitan la máscara, hablando en términos de minería, quiénes son los que muestran el cobre, es que hay que hacerlo, no es ganar y ganar y ganar, no pues así vamos a comprarlos o para no decirlo tan fuerte, vamos a cooptarlos y se logra sin problema".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que a sus opositores les gustaría cambiar elecciones por votos, pero no se dejará chantajear y seguirá adelante, porque la política es un imperativo ético.

"Hay elecciones que les gustarían a ellos cambiar por votos; no, la política es imperativo ético y vamos a ir hacia adelante".

El mandatario pidió esperar y no adelantar vísperas sobre el futuro de las dos reformas constitucionales que ha planteado para el final de su sexenio, porque a lo mejor la oposición cambió de parecer.