Presidencia acata orden y baja mañaneras donde AMLO habla sobre elección en NL

Luego que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que acataría la orden del INE de retirar los videos de sus mañaneras del 5, 6 y 7 de mayo por violar el principio de neutralidad al hablar sobre la elección de gobernador en Nuevo León, estos fueron bajados de los sitios oficiales del gobierno federal.

Las conferencias referidas ya no se pueden ser consultadas en los canales de YouTube del presidente Andrés Manuel López Obrador, ni en los del Gobierno de México ni en el del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie).

Este jueves por la mañana, el presidente López Obrador manifestó que en sus conferencias de prensa en Palacio Nacional no hace propaganda, sino informa a la población, no obstante, aseguró que acataría la decisión del INE de "bajar" tres conferencias mañaneras por constituir una intromisión a los procesos electorales.

"Se acata y se cumple, creo que aún así (no han recibido la notificación). Tengo mis diferencias ya lo saben ustedes, yo considero que nosotros informamos, no hacemos propaganda y la constitución nos protege".

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo expresó que si el INE tiene una interpretación distinta se va a respetar:

"Si ellos tienen una interpretación distinta y han tomado una decisión nosotros vamos a respetar ese punto de vista".

Ayer miércoles, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar las conferencias matutinas del Presidente de la República de los días 5, 6 y 7 de mayo, de los sitios oficiales del gobierno federal, por apartarse del principio de neutralidad al referirse a los comicios de la gubernatura de Nuevo León.