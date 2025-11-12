logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Fotogalería

Deloitte fortalece el diálogo empresarial en SLP con su Foro Económico

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión busca trabajar en conjunto con el gobierno para impulsar el crecimiento económico.

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 06:34 p.m.
A
Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Tras asegurar que algunas redes sociales transmiten noticias falsas, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), José Antonio García Herrera, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum, garantizar reglas parejas para todos.

Durante la celebración de la Convención Anual de la CIRT 2025, García indicó que elaboraron una carta "con las consideraciones que pondrían a la radio y televisión mexicanas en mejores condiciones para continuar con el servicio público gratuito que los mexicanos requieren", además de que se comprometió a colaborar con el gobierno para impulsar crecimiento económico.

El representante de la CIRT afirmó que los medios de comunicación transmiten noticias con responsabilidad, mientras que las redes sociales son las responsables de las noticias falsas.

"Nuestra experiencia tiene nombre y apellido que nos avala, las fake news de las redes sociales no son parte de nuestros medios", declaró durante el evento al que acudió la presidenta Claudia Sheinbaum.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Expuso que la radio y la televisión se adapta a los avances tecnológicos y por ello ya transmiten en todas las plataformas digitales, por lo que son las que tienen los mayores niveles de audiencia.

García precisó que la radio y la televisión trabaja como interlocutora de la sociedad y de las autoridades, además de que proporcionan a la población entretenimiento, información, cultura, servicio social, educación, orientación y auxilio en casos de desastre.

"Somos pieza fundamental de la democracia de este país, es por lo que le pedimos que el Estado mexicano garantice regulaciones parejas para el desarrollo de la industria así poder dar el servicio público que los ciudadanos requieren", explicó ante representantes de los medios de comunicación.

Aseguró que reconoce la apertura que tuvo el gobierno federal para el diálogo en materia de telecomunicaciones, porque así se permitió la libertad de expresión y de opinión.

El presidente de la Cámara dijo que "México atraviesa un momento de cambios profundos. Los conflictos internacionales y el reacomodo político y económico de la región nos obligan a repensar nuestras prioridades".

Añadió que existen áreas de oportunidad para el país en este momento histórico, en el que dijo, la presidenta Sheinbaum mostró que tiene templanza e inteligencia para enfrentar la política internacional que es cada vez más compleja sobre todo con Estados Unidos.

Como parte de la respuesta, la Presidenta de la República los invitaría a participar en las mesas de consulta para la reforma electoral a fin de hablar sobre los tiempos de transmisión de los partidos políticos durante las campañas electorales.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales
Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales

Presidente de la CIRT pide reglas parejas para medios y redes sociales

SLP

El Universal

La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión busca trabajar en conjunto con el gobierno para impulsar el crecimiento económico.

Rosa Icela: No podemos dejar que nuestra democracia envejezca
Rosa Icela: No podemos dejar que nuestra democracia envejezca

Rosa Icela: 'No podemos dejar que nuestra democracia envejezca'

SLP

El Universal

Rosa Icela Rodríguez advierte sobre el envejecimiento de la democracia en México

INE considera prueba piloto de voto por internet en elección de Coahuila 2026
INE considera prueba piloto de voto por internet en elección de Coahuila 2026

INE considera prueba piloto de voto por internet en elección de Coahuila 2026

SLP

El Universal

El INE analiza la factibilidad de llevar a cabo una prueba piloto de voto por internet en la elección de Coahuila 2026, con el objetivo de facilitar el voto anticipado de personas con discapacidad.

Claudia Sheinbaum invita a debatir la reforma electoral con la CIRT
Claudia Sheinbaum invita a debatir la reforma electoral con la CIRT

Claudia Sheinbaum invita a debatir la reforma electoral con la CIRT

SLP

El Universal

Sheinbaum subraya la importancia de una prensa comprometida con la pluralidad y la responsabilidad en un contexto de transformación del país.