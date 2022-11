Presidente del TEPJF defiende existencia de tribunales electorales

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, defendió la existencia de los institutos y tribunales electorales locales, cuya desaparición está prevista en la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia magistral "Democracia y justicia electoral", subrayó que ambos órganos electorales son fundamentales para la realización de elecciones.

"Considero que hay que evitar consecuencias no deseables o entrar en riesgos que se pueden dar ante la saturación o el aumento de las cargas de trabajo en el INE, Tribunal Electoral; evitar la reducción de capacidades institucionales para que respondamos a las exigencias de una ciudadanía que efectivamente apela porque se reduzcan los costos económicos", expuso.

Al respecto, recordó que los tribunales locales son el primer contacto con la ciudadanía y en el que residen la mayor parte de los casos.

"Un pilar fundamental de la democracia en México son los tribunales y los institutos electorales. La dinámica entre las instancias ha permitido hacer del sistema de elecciones y justicia electoral un verdadero ciclo de utilidad social que ha dado lugar a que la ciudadanía sepa qué reglas existen, para qué sirven y cómo pueden utilizarlas para hacer efectivos sus derechos y para resolver controversias", manifestó.

Por ello, ante la próxima discusión de una reforma electoral insistió en la necesidad de evitar cualquier retroceso de los avances logrados hasta la actualidad.

"Me parece que si el sistema de elecciones y justicia electoral funciona, cualquier cambio tendría que ser bien diagnosticado, ampliamente discutido y en contextos donde la polarización política, si bien puede ser ideológica y programática, no tiene que ser emotiva ni radicalmente excluyente, porque eso no permite construir ni dialogar reformas constitucionales a largo plazo", apuntó el magistrado presidente.

En tanto, dijo que se pueden hacer cambios legales coyunturales, focalizados o estratégicos que pueden perfeccionar el sistema; pero los cambios estructurales toman tiempo y se pueden poner a prueba, como se ha hecho en México, en elecciones intermedias. "Nosotros somos los árbitros encargados de vigilar que la contienda sea justa. Eso también implica que no obstaculicen la competencia electoral o que sirvamos de pretexto para la polarización política. Pongamos siempre por delante a la ciudadanía", manifestó Reyes Rodríguez.

Por ello, hizo un llamado para que entre las autoridades electorales puedan trabajar para mejorar procesos y reformas internas que permitan eficientar el costo, sin poner en riesgo la democracia.