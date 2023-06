Presume Adán Augusto ser el único que transparenta sus gastos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 28 (EL UNIVERSAL). - Adán Augusto López Hernández presumió que hasta ahora es el único de los cuatro aspirantes de Morena que ha presentado públicamente sus gastos de la primera semana de actividades partidistas, "sin estar obligado legalmente a ello", porque cada peso gastado ha salido de sus ahorros.

Aclaró que no va a exhortar a sus tres compañeros a transparentar sus gastos, ya que si él lo hizo fue por su convicción personal y su actuar con transparencia durante toda su carrera política.

En conferencia de prensa, el político tabasqueño recordó que, en su primer reporte semanal pormenorizado, informó con puntualidad el costo su vuelo a Puerto Vallarta, punto de arranque de este recorrido, y de ahí el viaje a Guadalajara. Después su viaje por tierra a Zacatecas, el pago de gasolina, los alimentos y el pago por la logística de cada uno de los eventos.

"Seguiré presentando cada semana el reporte de mis gastos, aunque no haya aceptado el financiamiento público de 5 millones de pesos que ofreció Morena a los cuatro delegados nacionales, para los viáticos durante los 70 días que durará el recorrido por todo el país, para explicar en qué consiste la Cuarta Transformación", subrayó.

El extitular de la Secretaría de Gobernación denunció que "hay guerra sucia por todos lados porque a los barones del dinero les molesta que nos organicemos, pero vamos a seguir para adelante y va a continuar por muchos años el movimiento transformador en México".

Subrayó que la vida pública debe ser lo más transparente posible, y por ello a la gente hay que hablarle de frente y con la verdad.

Adán Augusto presenta denuncias por el uso indebido de su imagen en espectaculares y en bardas. Por otra parte, el político tabasqueño reveló que a la fecha ha presentado ante las autoridades electorales 273 denuncias por el uso indebido de su imagen en espectaculares y en bardas por todo el país, que muy seguramente han hecho algunas asociaciones civiles y particulares.

Remarcó que su nombre e imagen son marca registrada, por lo que, quien o quienes los utilicen sin su consentimiento, como es este caso, incurren en un delito y debido a ello es por lo que ha presentado las denuncias correspondientes.

Aclaró, sin embargo, que no puede él quitar ni ordenar que se retiren esos espectaculares o se despinten las bardas porque no le corresponde: "No puedo hacer algo que no me permite la ley. Lo que sí puedo hacer y lo sigo haciendo, es notificar a las autoridades electorales. Soy respetuoso del Estado de Derecho y no puedo hacer algo que sea contrario a la ley", enfatizó.