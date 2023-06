A-AA+

Presume Adán Augusto un día después de registrarse y así le responden



Sábado, 17 de junio de 2023



CIUDAD DE MÉXICO, junio 17 (EL UNIVERSAL).- A un día de renunciar al cargo de secretario de Gobernación y de su registro como Coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López expone en sus redes sociales una imagen dando cuenta de su tranquilidad.

Si bien no ha dado detalles sobre su gira política de promoción de cara a la encuesta de selección de Morena, compartió una fotografía en la que aparece sentado en un parque con una expresión relajada, imagen que acompañó de la frase "¡Qué agusticidad!", una expresión actual que se originó en redes sociales y ha sido usada comúnmente por los jóvenes.

El viernes 16 de junio el exsecretario de Gobernación, fue el único de los seis aspirantes que no acudió al registro de Morena, en su lugar envió a los legisladores Leonel Godoy y Amairany Peña, a que asistieran en su representación con el líder de Morena, Mario Delgado.

Esa misma tarde, le presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quién también le envió una carta agradeciendo el trabajo que realizó por casi dos años y destacando su hermandad política. Su separación del cargo se dio en el compromiso de cumplir con el requisito del Consejo Nacional de Morena para formar parte de la competencia para suceder al presidente en 2024.

Tras compartir su fotografía, las reacciones no se hicieron esperar, algunos usuarios le celebraron: "Usted es mi gallo Licenciado vamos", "Andamos muy agusto", se lee entre los comentarios.

Mientras otros aprovecharon para hacer humor del momento. "La sombrita del fresnito" "Qué augusticidad" "¿Se oyen las cocunas a lo lejos".

Aunque también hubo quienes le cuestionaron su apariencia tranquila y le expusieron la ineficacia en su cargo: "Cuando se vive a costillas del pueblo, qué te puede importar", le escribió un usuario.