Presume AMLO que su gobierno es "el segundo mejor evaluado del mundo"

Ante las alianzas políticas para las elecciones del próximo año, el presidente Andrés Manuel López Obrador confió en que mantendrá su confianza porque no le va a fallar al pueblo de México.

En su conferencia mañanera de este miércoles, López Obrador agradeció a los mexicanos por su respaldo y confianza, "a pesar de toda la campaña en contra".

"Amor con amor se paga", dijo y presentó la encuesta "de una empresa" (Morning Consult) realizada en diciembre, sobre cómo la gente ve a sus gobernantes.

"Estamos en segundo lugar como el Gobierno mejor evaluado, de un número determinado de países", refirió el Presidente en Palacio Nacional.

Al describir su posición en la encuesta, el presidente López Obrador destacó su nombre de entre líderes mundiales como Jair Bolsonaro, presidente de Brasil; Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido; Emmanuel Macron, presidente de Francia; Angela Merkel, canciller de Alemania; Narendra Modi, primer ministro de India; Justin Trudeau, primer ministro de Canadá; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, entre otros.

Puntualizó que tiene una aprobación de 62% y 33% en contra. "El número uno es el señor Modi (primer ministro de India), él trae como 75-78 y en contra 20", expresó.

"No es para presumir, es pobremente (...) ofrezco disculpas en el entendido de que para mí el poder es humildad, pero al mismo tiempo no está mal que la gente sepa", refirió antes de presentar el estudio.

"Ahí vamos, muchas gracias al pueblo de México", expresó el presidente López Obrador al finalizar la presentación de la encuesta.