Presumen AMLO que México está en tercer lugar en vacunación contra Covid en América Latina

El presidente Andrés Manuel López Obrador difundió el último reporte de la lista de países que están inoculando a su población, en donde México se situó en el número 19, y tercero en América Latina con un millón 733 mil 404 vacunas aplicadas, lo que significa la inmunización del 1% de la población mexicana.

En conferencia de prensa matutina, en donde estuvo como invitado especial el presidente de Argentina, Alberto Fernández, el titular del Ejecutivo federal detalló que delante de México se encuentra detrás de Brasil (6 millones 950 mil 802) y Chile (2 millones 891 mil 107).

El mandatario recriminó que la mayoría de las naciones no han recibido ninguna dosis.

"En el caso de América Latina muy pocos países (están aplicando la vacuna). Los 10, están Estados Unidos, 63 millones de dosis, China 40 millones, Reino Unido 18 millones, India 11 millones, Israel 7 millones, Brasil 6 millones, Turquía 6 millones, Emiratos Árabes 5 millones, Alemania 5 millones y Rusia casi 4 millones. Ahí están 10.

"Si lo vemos de acuerdo a la población hemos encontramos que en América Latina nosotros (vacunamos a) un millón 733 mil, apenas el 1% de nuestra población; Chile es el que lleva más de acuerdo a su población, tiene dos millones 871 dosis, 15% de su población; luego Argentina está igual que nosotros, 1%; seguimos en América Latina, Perú, 166 mil; Costa Rica 96 mil, Panamá 47 mil, Bolivia 10 mil, Ecuador 8 mil, y ahí terminamos. ¿Dónde está República Dominicana? 373 dosis.

"Desde luego, no está Haití y no están la mayoría de los pueblos de los países de América Latina y del mundo. 90 (tienen vacunas) y son cerca de 200 países los que participan en la ONU. Esto es lo que sí vamos a seguir planteando que haya equidad", refirió.

Antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a la ONU como un "florero" que está de adorno por permitir el acaparamiento de vacunas contra Covid-19 por parte de 10 países.

"La ONU tiene que intervenir, porque parece un florero, está de adorno", expresó el titular del Ejecutivo mexicano.