"Presunta disminución de secuestros en abril, por falta de registros", dice Miranda de Wallace

La asociación Alto al Secuestro alertó que más de la mitad de las víctimas en abril pasado no fueron registradas en las cifras oficiales, lo que reflejará una presunta disminución de este delito de alto impacto.

Al presentar este miércoles el reporte mensual sobre la incidencia de este delito, la presidenta de la organización, Isabel Miranda de Wallace, reveló que el mes pasado, de forma histórica, contabilizaron 53 víctimas de secuestro reportadas en medios de comunicación, cifra superior a las 51 atendidas por las fiscalías y procuradurías estatales.

Esto significa, refirió Miranda de Wallace, que el 51% del total de víctimas no se reportará por los estados en las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, publicadas mensualmente, por lo que permanecerán invisibles a los ojos de las autoridades.

"Se ha inhibido la denuncia y esto nos hace que no tengamos los datos reales, tampoco podemos tener una política pública adecuada y mucho menos una estrategia articulada para poder combatir el delito de secuestro", lamentó.

En conferencia de prensa virtual, Miranda de Wallace afirmó que los casos no reportados ocurrieron principalmente en Sonora, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Puebla y Quintana Roo.