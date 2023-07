Presuntos narcomenudistas, los 4 implicados en muerte de "Zeus"

A-AA+

Por lo menos 4 hombres más estarían implicados en la agresión en contra del señor José Luis, que derivó en el asesinato del perrito "Zeus".

Fuentes consultadas precisaron que agentes la policía capitalina buscan a los hombres que aparecen en los videos del crimen.

Se analizan los videos para dar con los sujetos quienes incluso patean a otro perro de la víctima, y arrojan hasta una piedra, previo a que Edgar López Mata, alias "El Mata", disparara contra "Zeus".

El hombre se encuentra aún a disposición del Ministerio Público y hasta el cierre de la edición se esperaba fuera consignado a un reclusorio. En tanto, la fiscalía capitalina continúa con la integración de la carpeta de investigación en contra de El Mata, tras ser detenido por policías capitalinos. Durante un recorrido, vecinos señalaron que los sujetos son presuntos narcomenudista de la Ronda 88, una de las bandas criminales que opera en Peralvillo y Exhipódromo Peralvillo.

Prefirieron no dar detalles pues saben la forma en la que operan estos sujetos. Incluso se sabe que no era la primera vez que agredían al señor, por lo que le recomendaron denunciar los hechos.

Y es que, a través de videos se pudo ver el momento en que al lado de otros hombres comienzan a agredir al señor José Luis.

La detención de "El Mata" se logró en el Eje Central y su cruce con la avenida Manuel González, de la colonia Exhipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, en donde quiso ocultase en una vecindad. En atención a un reporte de disparos, emitido por personal del Centro de Comando y Control (C2) Norte, uniformados de la SSC acudieron al sitio donde se entrevistaron con un ciudadano quien refirió que, momentos antes, un sujeto se acercó e intentó asaltarlo, por lo cual su perro le comenzó a ladrarle para tratar de defenderlo. Al no poder robarle sus pertenencias, el hombre se fue y al regresar acompañado de otras personas, sacó de entre sus ropas un objeto similar a una pistola y de forma directa le realizó los disparos a su perro, el cual perdió la vida.