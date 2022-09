Presupuesto del INE confronta a Lorenzo Córdova y a morenistas

A-AA+

El tema del presupuesto destinado al Instituto Nacional Electoral (INE) confrontó al Presidente de ese órgano autónomo, Lorenzo Córdova, y los legisladores de Morena.

Durante el foro 17 del parlamento abierto de la reforma electoral, realizado en la Cámara de Diputados, el diputado Leonel Godoy reclamó a Córdova Vianello por tener un discurso de que el legislativo recortó recursos al INE, lo que aseguró "es falso".

"Se le dieron 19 mil millones, lo que equivale a menos recursos comparado a una elección grandota que fue la de 2021, pero en relación a la del 2020 hubo más de mil millones de aumento al presupuesto del INE", argumentó.

En respuesta, el consejero presidente del INE, dijo que "no es cierto" que en 2022 hayan recibido 19 mil millones.

"No es cierto, porque están sumando lo que les toca ustedes los partidos políticos, el presupuesto que se nos dio fue de 14 mil millones. Además, comparas con el 2021, bueno es que en el 21 hubo un proceso electoral federal y el 2022 también, se llamó revocación de mandato", apuntó.

El morenista, Hamlet García, también arremetió contra el uso de los recursos por parte del INE, y denunció que solo dentro de su nómina, la autoridad electoral tiene a más de 17 mil personas.

Al respecto, Lorenzo Córdova recordó que el INE tiene costos fijos; "por ejemplo, el 30 % del gasto operativo es la entrega de la credencial para votar"

"Dicen que hay 17 mil empleados físicos, pues sí, pero 8 mil 500 son los que nos permiten operar los 850 módulos. Revisemos todo esto", propuso.

El consejero presidente advirtió que la desconfianza en los procesos, también genera costos importantes para el INE.

"Porque en cada proceso se gastan recursos para sortear a 13 millones de ciudadanos y visitarlos en sus domicilios para de ahí sacar el millón y medio de ciudadanos que se requieren para esas operaciones, por la desconfianza endémica, tenemos que hacerlo en cada elección para evitar que los partidos políticos sepan a priori quiénes van a contar los votos, en Europa esos funcionarios son permanentes por 10 años, pero aquí no se tiene la confianza", detalló.

Durante el foro, denominado "sustitución del INE por el Sistema Nacional de Elecciones y Consultas", el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, recordó que la propuesta presidencial establece que los próximos consejeros electorales sean electos mediante votación ciudadana. Al respecto, cuestionó a Lorenzo Córdova:

"¿Cuáles son las razones jurídicas, técnicas, sociales y políticas que te llevan a decir que no es viable? ¿Son entonces los que quieren el voto los que deciden quiénes se los van a contar? ¿Realmente nos mueven los intereses de los ciudadanos?".

El Consejero Presidente argumentó que no está en contra de esa propuesta, pero sí pide que haya una reflexión profunda.

"Yo no estoy en contra de ninguna propuesta, pero analícense todas las implicaciones, yo no digo que no se elijan, hay informes donde se estudió a 217 países y en ninguno se elige a las autoridades electorales, la iniciativa del Presidente dice que harán campaña, ¿quién pagará esas campañas? ¿O solo podrán candidatearse quienes tengan dinero para pagar spots?", expresó.