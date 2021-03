Pretende López Obrador establecer una dictadura en México: Zepeda

Tras condenar los ataques al Instituto Nacional Electoral (INE) desde el gobierno y Morena, el senador del PAN Damián Zepeda acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de tratar de imponer una dictadura en México al no respetar la división de poderes ni la independencia de los órganos autónomos.

Subrayó que en el país hay división de poderes: un ejecutivo, que ejecuta programas; un legislativo, que hace leyes; y un judicial, que es juez, además de órganos autónomos, que en temas muy específicos tienen plena independencia, lo que molesta al presidente de la República.

"Invade el poder judicial, ataca a jueces, y hoy el nuevo capítulo es el ataque al INE. No es nuevo, hace unos meses intentaron controlarlo de otra manera, impulsaron una reforma en la que querían que la Cámara de Diputados nombrara a todos los organismos locales electorales para poner a pura gente a modo, como han hecho en otros nombramientos".

En entrevista con EL UNIVERSAL, el legislador panista advirtió que, si se quiere evitar un retroceso en la vida democrática del país, "tenemos que defender al INE. Hay que defender su autonomía, su independencia. A todos nos conviene un árbitro sólido para que en democracia la gente pueda decidir en libertad quién quiere que lo gobierne".

Damián Zepeda recordó que el tema que desbordó el debate y provocó el enojo del presidente López Obrador y el embate hacia el INE fue el de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, pese a que lo único que hizo el órgano autónomo fue aprobar un acuerdo para hacer cumplir la Constitución Política.

Destacó que de confirmar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la validez de este acuerdo, será "el mayor avance en la democracia en la última década", porque hoy Morena tiene una mayoría artificial, ya que obtuvo solo el 36 por ciento de los votos para la Cámara de Diputados, pero tiene el 60 por ciento de las curules porque "hicieron un fraude a la ley, escondieron candidaturas por el convenio de coalición y buscaron que con la cláusula de sobrerrepresentación del 8 por ciento, que tiene cada partido, se les dieran más diputados. En suma, la coalición de Morena tiene 40 y tantos por ciento y en la realidad tiene el 60 por ciento de la Cámara. Eso es ilegal".

El senador de Acción Nacional consideró que la ley está mal, porque no debería haber ningún porcentaje de sobrerrepresentación, pero la ley dice 8 por ciento, lo que "no les basta" a Morena y al presidente "y quieren más".