Prevalece impunidad en México, advierte informe de EU sobre derechos

El Departamento estadounidense de Estado dio a conocer hoy su informe anual sobre la situación de los derechos humanos. En el apartado de México, destaca el nivel de impunidad y las "extremadamente bajas tasas de procesamientos" de delincuentes, incluyendo quienes cometen abusos a los derechos humanos.

El reporte, relativo a 2020, señala entre las principales preocupaciones los reportes de la participación de policías, militares y funcionarios de gobierno y grupos armados ilegales "en asesinatos ilegales o arbitrarios, y desaparición forzada".

Menciona las acusaciones contra las fuerzas de seguridad por casos de tortura; las condiciones que prevalecen en algunas prisiones, los arrestos arbitrarios y los largos periodos que pasan las personas en detención previo a sus juicios.

Inquietan también al Departamento de Estado "la violencia contra los periodistas y los defensores de derechos humanos; los graves actos de corrupción; la impunidad que prevalece en los casos de violencias contra las mujeres; la violencia contra personas con capacidades diferentes, lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales; y la existencia de las peores formas de trabajo infantil".

Un factor común en todos estos delitos es, señala el Departamento de Estado, la "impunidad y las tasas extremadamente bajas de procesamientos legales en todos los delitos, incluyendo los abusos de los derechos humanos".

Subraya que las mismas cifras del gobierno revelan que "94% de los delitos o bien no fueron reportados o no se investigaron". Incluso, advierte, "hubo reportes de que algunos agentes del gobierno fueron cómplices de bandas internacionales del crimen organizado, y hubo bajas tasas de procesos legales y condenas en estos abusos".

Asimismo, prevaleció la impunidad en los delitos perpetrados por el crimen organizado, a quienes señala como "perpetradores significativos de delitos violentos, homicidios, tortura, secuestro, extorsión, tráfico humano, sobornos, intimidación y otras amenazas", que tuvieron como blanco, en particular, a grupos vulnerables".

En la presentación del informe, el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, advirtió que los derechos humanos están retrocediendo en el mundo.

"La tendencia en materia de derechos humanos sigue avanzando en la dirección equivocada. Vemos evidencias de eso en todas las regiones del mundo", dijo, y expresó su indignación por lo que está pasando en países como China, Birmania y Siria.