Prevén más tolvaneras para miércoles y el jueves

El siguiente miércoles y jueves se presentarán nuevas tolvaneras en la Ciudad de México, pero no tendrán las mismas características que las que se padecieron este domingo, informaron las autoridades ambientales.

En conferencia de prensa, el coordinador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Jorge Zavala, dijo que la tolvanera de este domingo, que afectó a la Zona Metropolitana del Valle de México, fue por el frente frío número 46 que cruzó el centro del país, así como las altas temperaturas registradas en días recientes y la sequedad del suelo.

Explicó que, en ese contexto, se sumó la temporada de estiaje, la condición anormalmente seca y la existencia de amplias áreas con polvo o tierra suelta, lo cual originó tolvaneras y nubes de polvo que cubrieron varias zonas de la Ciudad México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Lo anterior causó ráfagas de viento que alcanzaron hasta 57 kilómetros por hora, por lo que a su paso levantaron partículas de polvo de zonas de cultivos e incendios forestales.

Asimismo, Zavala aseguró que en algunos estados de la zona centro del país se podrían presentar fuertes corrientes de aire con polvo, pues el desplazamiento del frente frío número 47 en interacción con aire cálido provocará rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora.

Cabe mencionar que las ráfagas de viento en la Ciudad de México causaron la caída de diversos árboles y láminas en las 16 alcaldías, sin ocasionar lesionados.

Respecto al fenómeno atípico de ayer, el director de Investigación de Calidad del Aire y Contaminantes Climáticos de Vida Corta del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Rodolfo Iniestra, explicó que hubo concentraciones altas de partículas PM10 a partir de las 16:00 horas, llegando a su pico máximo a las 18:00 horas; sin embargo, a partir de las 21:00 horas estos niveles volvieron a la normalidad.

"En ciudades como Puebla, Cuernavaca, Pachuca, Toluca y en el Valle de México se registraron altos niveles de concentración de PM10 por periodos de tres a cuatro horas, pero sin alcanzar niveles que obligaran a la declaración de una contingencia ambiental", afirmó.

En ese sentido, el coordinador Ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), Víctor Hugo Páramo Figueroa, informó que no se declaró contingencia ambiental atmosférica en el Valle de México, porque fue muy corto el tiempo que duraron los altos niveles de los contaminantes.