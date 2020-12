Prevén que efectividad de vacuna lleve a México a crecer hasta 6%

Dada la efectividad del 90% de las vacunas contra el Covid-19, que es mucho mayor a lo esperado, Barclays ajustó su pronóstico de recuperación para la economía mexicana para el 2021, de 3% a 4.5%.

Señaló que su nueva estimación es muy conservadora, ya que tiene posibilidades de un avance de hasta el 6%, incluso si no quedara la duda sobre la recuperación de la inversión, nos daría una sorpresa.

"Nosotros ajustamos nuestro estimado de crecimiento para 2021. Este año esperamos que la economía se contraiga -8.1% y el próximo esperábamos 3%, después de todo lo que conocemos de las vacunas estamos esperando un 4.5% que aún se ve conservador, porque si vemos que esta estrategia es más efectiva y más rápida, la economía podría crecer hasta 5% y 6%", dijo el jefe de investigación Económica para América Latina, Marco Oviedo.

Durante la presentación de las perspectivas económicas 2021, afirmó que el panorama se ve mucho mejor con todo el tema de las vacunas, no sólo porque tienen una efectividad mayor a lo esperado, sino porque hace unos meses todavía se discutía si íbamos a tener alguna con un 50% o 60% de garantía.

"La gran noticia es que estas vacunas están registrando una efectividad del 90% y que es mucho mayor a lo que nos esperábamos y han salido lo más rápido de lo que se esperaba. Hoy precisamente en el Reino Unido salió con la primera vacuna, esto va a seguir, es un proceso que va a tomar tiempo", señaló.

El mayor impacto económico de la vacuna, detalló, se verá durante el segundo y tercer trimestres del 2021, lo que implicaría que a finales de ese mismo año, estaríamos 2% por debajo de lo observado en 2019 y alrededor de 3.5% respecto al nivel de 2018.

Si se da el 6%, que no se descarta, llegaríamos a los niveles de 2018 a finales de 2022, pero dada las circunstancias sería una recuperación relativamente rápida, estimó.

Dentro de ese contexto, destacó que México es uno de los países de la región de América Latina que mejor posicionado está, porque tienen asegurado alrededor de 180 mil millones de dosis a través de diversos contratos, al igual que Chile que es otro país que también tiene un buen número en términos per cápita.

En tanto que la cobertura por en Colombia, en Perú y Brasil está por debajo del 50%.

"México sí va a sobresalir en esa estrategia y obviamente depende de su implementación, pero empieza con un buen pronóstico", aseguró. De ahí que Barclays mejoró su expectativa de crecimiento para el próximo año.

Lamiendo heridas. Sin embargo, advirtió que la única duda que queda en la recuperación es la inversión, que desde antes de la pandemia venía cayendo y se ha reducido por la desconfianza del sector privado.

"Es la única incógnita qué tanto se puede recuperar al sector que tiene mucho espacio, puede haber una sorpresa por el lado de la inversión, asumimos que va a caer un poco el próximo año, pero las cosas mejorarán en términos de perspectivas globales y regionales", estableció.

Dijo que en los mercados hay muchas preguntas sobre dónde está el crecimiento potencial de México después de todo esto.

"Yo creo que el próximo año, todavía va a ser de lamerse las heridas, y quizá la discusión de qué tan rápido se dará la recuperación hacia niveles normales la tendremos dentro de un año", consideró.