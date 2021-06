Previo a elecciones 2021, AMLO dice que el país está en paz

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que previo a las elecciones del próximo domingo el país está en paz, hay gobernabilidad y no hay riesgos de inestabilidad.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que su gobierno enfrenta el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país.

"Puedo manifestarle al pueblo de México de que el país está en paz, hay gobernabilidad no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país".

Expresó que no es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países que por ciento no se sabe nada porque a sus adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes donde hay inestabilidad, confrontación y violencia política.

"En México no, eso lo hemos logrado entre todos y por más que quieran magnificar no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo Milanés: No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y tranquilidad del país".

El presidente López dijo en "en todos lados, hay tranquilidad y hay paz" aunque reconoció que hay zonas con alguna tensión.

Informó que ayer martes solo se registraron 57 homicidios cuando el promedio al día es entre 80 o 90 homicidios dolosos.