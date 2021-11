Previo a marcha feminista hallan cuerpo de mujer en Metro Cuatro Caminos

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer en el paradero Norte de transporte público en las afueras de la estación del Metro Cuatro Caminos.

Los primeros reportes indican que el hallazgo lo hicieron algunos usuarios de los camiones alrededor de las 6.00 horas de este jueves.

De inmediato se solicitó la presencia de elementos de las distintas corporaciones policiacas para el auxilio de la mujer, pero nada pudieron hacer por ella pues ya no tenía signos vitales.

La Fiscalía capitalina inició la indagatoria correspondiente para deslindar responsabilidades. Los choferes de las distintas líneas de transporte público que ahí convergen, dijeron desconocer a la mujer y no darse cuenta de los hechos.

--No ha sido identificada

Aún no ha sido identificada la mujer que amaneció sin vida en el piso del paradero del Metro Cuatro Caminos, informaron autoridades de la Fiscalía mexiquense.

Fuentes de la Fiscalía mexiquense señalaron que la mujer tendría unos 30 años de edad, quien aparentemente no tenía lesiones a simple vista, por lo que será la necropsia la que determine las causas de su deceso.

Conforme al protocolo de Alerta de Género por feminicidio que tiene Naucalpan, las muertes de mujeres que presentan lesiones o cuyos cuerpos se encuentran en vía pública, se deben investigar bajo la presunción de feminicidio.