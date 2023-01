PRI, con la mira puesta en ganar elecciones del 4 de junio

A-AA+

Con un cierre de filas "absoluto", el PRI está concentrado y con la mira puesta en las elecciones del 4 de junio en Coahuila y el Estado de México, para enfrentar la batalla política más importante de su historia, afirmó su dirigencia nacional.

En un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), que encabeza Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que una vez que el tricolor obtenga el triunfo en los comicios de este año, se reafirmará como un PRI sólido, cohesionado y con el momento a su favor para ganar la contienda presidencial en 2024.

"Las bases del Revolucionario Institucional están firmes y listas para los retos que se avecinan, con mujeres y hombres con carácter, liderazgo y talento para librar cualquier obstáculo que la coyuntura o nuestros adversarios nos pongan en el camino", subrayó.

La dirigencia tricolor sostuvo que, tras largas décadas de gobernar, hoy el PRI es un instituto político de oposición, que ha dejado claro que no fomenta un antagonismo vacío y carente de argumentos.

"No somos un partido de esquiroles, ni lacayos del gobierno; tenemos claridad en nuestro compromiso histórico con México y por ello trabajamos siempre en defensa de la nación", aseguró.

Destacó que la del PRI es una oposición inteligente, con profundas raíces sociales y democráticas, que no teme enfrentarse al poder cuando éste deja de servir a la nación y a su gente.

Hoy no somos gobierno, señaló, pero sabemos lo que es gobernar; lo hicimos por más de 70 años entregando buenos resultados. Por ello, remarcó, criticamos y enfrentamos al poder, porque estamos convencidos de que quienes hoy lo detentan lo hacen de manera irresponsable, ineficiente y autoritaria.

"Es por México que los priistas no renunciaremos a nuestras convicciones, ni cederemos en la defensa de la nación", concluyó el CEN priista.