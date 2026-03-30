PRI interpondrá mociones suspensivas contra Plan B

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 30 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados,

, anunció que presentará dos mociones suspensivas durante la discusión del

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en el pleno, la próxima semana.Explicó que solicitará la suspensión de la discusión, porque lano cumplió con realizar la consulta a losa losy esta reforma, al momento de tocar los municipios, afecta la composición de los, afecta la composición de las autoridades, donde se decide por usos y costumbres o se decide por comunidades y. Se debe haber consultado a los. No lo hicieron", comentó.Refirió que la otrala presentará para proponer la discusión de otrosde importancia, como el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, la inseguridad o la desaparición forzada."La otraes un tema de carácter político. O sea, ahorita debemos estar discutiendo sobre el derrame en el Golfo de México. Que pareciera que nadie sabe de dónde sale. Es unaque está dañando a miles de familias de pescadores, a miles de familias de gente que presta servicios turísticos y está dañando para siempre el medio ambiente."Deberíamos de suspender esto para discutir sobre los temas de inflación, sobre el tema de desaparición de personas, sobre los temas de seguridad, pero estamos metidos en esta discusión del", lamentó.