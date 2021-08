PRI mantiene rechazo a extraordinario para revocación de mandato

La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión reiteró su voto en contra de un periodo extraordinario a realizarse este viernes, para aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato, y argumentó que Morena busca una "legislación a modo" que no busca empoderar a la ciudadanía para que decidan anticipadamente la conclusión del periodo presidencial por la pérdida de confianza.

En rueda de prensa, la senadora Claudia Ruiz Massieu expuso que no es necesario un periodo extraordinario cuando estamos a 10 días de que inicie la nueva Legislatura, que se integrará con una configuración política distinta a la actual.

Ante la iniciativa de Morena de la Ley de Revocación de Mandato, Massieu dijo: "estamos convencidos que viola la Constitución y viola el espíritu de la figura de revocación de mandato que nosotros aprobamos".

"Y hoy lo que vemos en la iniciativa de Morena, es una ratificación de mandato; es decir, una herramienta para que el poder político pueda utilizar con fines electorales y continuar con la división y la polarización de México, subvirtiendo lo que es un principio elemental del régimen electoral mexicano, que es la equidad en la competencia electoral", agregó.

La legisladora priista Dulce María Sauri Riancho expuso por su lado que Morena tiene una profunda desconfianza hacia las diputadas y diputados de la LXV Legislatura que en 11 días entrarán en funciones.

Agregó que buscan aprobar al vapor una nueva ley de juicio político y declaración de procedencia que sustituya a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Si nos vamos a un Periodo que, yo como presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desarrollaré en términos de procedimiento, conforme a lo que nuestra normatividad interna y desde luego la Constitución establece, van a menudear acciones de inconstitucionalidad", señaló.

Asegura MC que votará en contra del extraordinario

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión garantizó que votará en contra del periodo extraordinario donde se prevé, entre otras iniciativas, aprobar la Ley Federal de Revocación de Mandato.

Asimismo, exhortaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a serenarse y dejar de mentir en este tema, ya que lo que quiere es una reforma egocéntrica que sólo busca ratificar su mandato.

En rueda de prensa, el senador Dante Delgado lamentó las descalificaciones que llamó "arteras" en la mañanera en contra de su partido y del PRI, PAN y PRD por oponerse a dicha Ley.

"No nos oponemos a esta ley, pero sí a la pregunta que propone Morena donde no se establece el término de 'pérdida de confianza' sino que se busca una ratificación del mandato presidencial", indicó.

Dijo además que este ejercicio que se pretende realizar va en contra del discurso de austeridad que pregona el presidente López Obrador pues tendrá un alto costo para el erario público y será un ejercicio a modo de lo que ordena el primer mandatario a sus legisladores de Morena.

Ante los cuestionamientos de la ausencia de la diputada de MC, Adriana Medina, en la sesión de ayer miércoles y las versiones de que presentó una prueba falsa de Covid-19, lo cual fue evidenciado en redes sociales, dijo que confía plenamente en sus legisladores e informó que se llamó como suplente a la sesión de este jueves a la diputada Fabiola Loya.

Cabe destacar que de acuerdo a las proyecciones para la sesión de la Comisión Permanente, que estaba programada a las 12 del día y que se ha retrasado, si Movimiento Ciudadano asiste con sus legisladores completos, junto con el PAN, PRI y PRD tendrían un total de 13 votos en contra del periodo extraordinario y había 24 a favor de Morena y sus aliados, por lo que no se lograría la mayoría calificada.