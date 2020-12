PRI propone arresto de 36 horas a quien no use cubrebocas en Tabasco

En Tabasco proponen una ley para hacer obligatorio el uso del cubrebocas, estableciendo arresto de 36 horas y una multa de 50 UMAS a quienes no cumplan con esta disposición, iniciativa que fue enviada a las comisiones debido a que este martes se clausuraron los trabajos legislativos.

La iniciativa fue presentada por el diputado del PRI, Gerald Washington Herrera Castellanos, quien señaló que a pesar de los decretos gubernamentales donde se establecen diversas acciones para evitar contagios de Covid-19, muchas personas que habitan en Tabasco incumplen con la medida preventiva de usar el cubrebocas, pues no está señalada alguna sanción expresa que pueda ser aplicada para quienes no lo usen.

La propuesta señala que la autoridad sanitaria estatal declarará oficialmente el inicio y la conclusión de la obligación de usar cubrebocas y las enfermedades en que se requieren.

"El uso de cubrebocas es obligatorio para todas las personas que se encuentren en el territorio del Estado de Tabasco, en vías y espacios públicos o de uso común, en el interior de establecimientos ya sea de comercio, industria o servicios, centros de trabajo de cualquier ramo, centros comerciales, considerados como esenciales o no esenciales; así como para usuarios, operadores y conductores del servicio de transporte de pasajeros", señala la iniciativa.

La ley propuesta del tricolor se establece como sanciones que la persona que incumpla con estas nuevas disposiciones, le serán aplicadas: amonestación con apercibimiento; multa; clausura temporal o definitiva en el caso de establecimientos, la cual podrá ser parcial o total, y arresto hasta por treinta y seis horas.

"La multa consiste en el pago de una cantidad de dinero equivalente hasta 50 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización; será impuesta a quién infrinja las disposiciones de esta ley y se hará efectiva mediante el procedimiento económico coactivo que corresponda".

En Tabasco las autoridades ante el incremento de casos positivos de Covid-19, han implementado nuevas medidas para frenar la movilidad, donde se destaca que a partir de este martes todo el transporte público tendrá un horario de 05:00 a 19:00 horas de lunes a domingo, y estará vigente hasta que se dicte otro acuerdo que lo modifique o lo deje en su totalidad sin efecto.

En un acuerdo publicado en el periódico oficial del estado, se advierte que el uso del cubre bocas sigue siendo estrictamente obligatorio para todos sin excepción (usuarios y operador), y todos los ciudadanos que se mueven en el territorio tabasqueño; además toda las unidades deberán contar con gel antibacterial, tanto para el conductor, como para los pasajeros en recipientes mínimos de 828 milímetros, que deberá ser rellenado constantemente.

Quedó establecido que el servicio público de pasajeros en todas sus modalidades deberá operar al 50 por ciento de su capacidad (urbano, suburbano y foráneo), restricción que incluye al servicio público individual (taxi) y carro moto.