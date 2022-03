PRI y Morena cuestionan a la Cofece tras petición de freno a reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- Los coordinadores parlamentarios de Morena y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ignacio Mier y Rubén Moreira, cuestionaron a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por solicitar que la reforma eléctrica no sea aprobada.

El líder guinda recordó que el legislativo realizó un parlamento abierto para que "todo mundo" se manifestara a favor o en contra de dicha iniciativa, sin embargo, la presidencia de la Cofece no acudió.

"No acudieron, de eso y llevamos cerca de dos meses y ellos no acudieron. Ellos pueden opinar sobre tratados internacionales, leyes y reglamentos, pero opinar sobre el poder legislativo es atribución solo del poder legislativo", indicó.

Mier Velazco sostuvo que la Cofece fue creada "para proteger la inversión de algunos monopolios": "Insisto. Los invitamos a que participar y no lo hicieron, por alguna razón no lo quisieron hacer".

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que la recomendación de la Cofece se estudiará con respeto, pero advirtió que "las decisiones se toman acá".

"Todo se analiza, nosotros hemos dicho que los órganos reguladores no pueden desaparecer, eso ya lo dijimos, que bueno que manifieste esto, se va a estudiar, pero también me hubiera gustado que se manifestara en contra de los abusos por parte de los privados", declaró.

El líder tricolor adelantó que "hoy no hay ruta" para avalar la reforma eléctrica. Por lo que su bancada prevé la llegada de una nueva propuesta, que integre las peticiones de la oposición.

"Tiene que haber otra propuesta del grupo mayoritario, ya el grupo mayoritario vio lo que evidentemente no va a pasar, tiene que hacer otra propuesta", concluyó.