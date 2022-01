Primer semana de 2022, con cuerpos tirados y bolsas con restos en 4 estados

Son al menos cuatro hechos violentos los que, en siete días de 2022, han enmarcado el panorama de la violencia en México.

En Michoacán, Guanajuato, Zacatecas y Veracruz se registraron enfrentamientos y se encontraron restos de personas, tirados, abandonados y embolsados.

Aun así, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró el jueves y viernes en sus conferencias matutinas que su gobierno logró contener el crecimiento de este crimen e, incluso, se registró una baja de 0.8% durante 2022.

Sin embargo, y aunque diciembre cerró el 2021 con un estimado de dos mil 274, este escenario parece no cambiar. Aquí los eventos violentos más destacados de la primera semana del año.

Apenas el 2 de enero, varias bolsas con los cuerpos desmembrados de al menos cuatro personas fueron encontradas en la Glorieta Bajío de Bonillas, en la carretera Puerto Interior-Romita, en Guanajuato.

Las bolsas estaban junto a un árbol con dos cartulinas fosforescentes con mensajes que elementos policiales atribuyeron a un grupo delictivo, sin dar a conocer a cuál se referían.

El hallazgo se dio gracias a denuncias ciudadanas, quienes comentaron a las autoridades de Seguridad haber observado que los restos humanos correspondían a más de cuatro personas.

Derivado de esto, policías municipales y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado desplegaron un operativo en la carretera y caminos vecinales en la búsqueda de pistas y de los implicados, sin dar con ellos.

El día previo, el sábado 1, la Fiscalía General del Estado reportó que ocho personas fueron asesinadas en Guanajuato, todos ellos por arma de fuego.

Asesinan en Morelia a teniente de la Marina

El 3 de enero, un elemento de la Secretaría de Marina fue asesinado a balazos en la ciudad de Morelia, Michoacán.

Víctor Manuel J., quien de acuerdo a los datos de identificación proporcionados por su familia es un teniente de la Semar, conducía sobre la calzada Madero, cuando presuntamente un sujeto armado que viajaba en motocicleta abrió fuego en su contra.

El agente de inmediato perdió la vida, mientras que su madre y su hermana, quienes lo acompañaban, sobrevivieron al ataque.

Los informes refieren que Víctor Manuel radicaba en Puerto Peñasco, Sonora, donde también estaba en funciones como teniente de la Marina.

Abandonan 10 cuerpos frente a Palacio de Gobierno de Zacatecas

Desde finales de 2021, Zacatecas se ha vuelto uno de los epicentros de la violencia en el país producto de una presunta pugna en la que está involucrado el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que dejó cuerpos colgados en la vía pública.

Sin embargo, este Día de Reyes, como si se tratara de un regalo de pésimo gusto, fueron abandonados 10 cuerpos frente al Palacio de Gobierno del estado.

Los ocho hombres y las dos mujeres se encontraban dentro de una camioneta color gris, la cual fue dejada en el lugar por un hombre.

Por este hecho, que según las autoridades corresponde a conflictos entre bandas delictivas, fueron detenidos los presuntos responsables, pero no se ha dado más información.

David Monreal, gobernador de la entidad, dijo que no puede detallar más para no afectar el proceso de investigación penal y que ha instruido a las autoridades competentes para que en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado comunique los avances de manera constante.

Con mensaje a funcionario, tiran 9 cuerpos en carretera de Veracruz

Junto con un mensaje dirigido al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, los cuerpos de ocho hombres y una mujer fueron abandonados este viernes en una carretera del sur de Veracruz.

Los restos de las nueve víctimas, las cuales estaban desnudas y presentaban evidentes huellas de tortura, aparecieron a un costado de la carretera Cosoleacaque-La Tinaja, a la altura del municipio de Ciudad Isla.

Debido al código de ética de esta casa editorial, EL UNIVERSAL no reproduce mensajes anónimos, pero por la importancia periodística de este hecho, se consigna que el mensaje era dirigido al secretario de Gobierno, razón por la que el gobierno estatal desplegó un operativo para dar con los responsables del hecho.

De acuerdo a las autoridades, este hecho es una reacción por parte de los grupos delictivos, como "resultado de los trabajos de combate a la delincuencia en la entidad".