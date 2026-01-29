logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Prisión preventiva para conductor y despachador del Tren Interoceánico en Oaxaca

FGR acusa a conductor y despachador del Tren Interoceánico por homicidio y lesiones culposas

Por El Universal

Enero 29, 2026 08:03 p.m.
A
Prisión preventiva para conductor y despachador del Tren Interoceánico en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico siniestrado en Oaxaca, respectivamente, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, informaron fuentes judiciales.

Además, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Cintalapa, Chiapas, les dictó prisión preventiva en audiencia inicial, por lo que ambos fueron ingresados al penal estatal "El Amate", ubicado en Cintalapa, desde donde llevarán su proceso penal.

Durante la diligencia, el Ministerio Público del caso presentó los datos de prueba que la jueza Ivens Cruz determinó suficientes para procesar a Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de no accionar la válvula de freno de emergencia para detener el ferrocarril, que era conducido a exceso de velocidad por el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, indicaron las fuentes consultadas.

De ser declarados culpables por un juez, los tres imputados por el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, dos de los cuales ya están detenidos, podrían alcanzar una pena de 5 a 20 años de cárcel por homicidio culposo, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Además de otra pena que va de 3 a 6 años por el delito de lesiones culposas, según la orden de aprehensión que la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, giró el domingo pasado por este caso a solicitud de la FGR.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Prisión preventiva para conductor y despachador del Tren Interoceánico en Oaxaca
Prisión preventiva para conductor y despachador del Tren Interoceánico en Oaxaca

Prisión preventiva para conductor y despachador del Tren Interoceánico en Oaxaca

SLP

El Universal

FGR acusa a conductor y despachador del Tren Interoceánico por homicidio y lesiones culposas

CICR lanza campaña Carpetas Vivas en México
CICR lanza campaña Carpetas Vivas en México

CICR lanza campaña 'Carpetas Vivas' en México

SLP

EFE

La campaña 'Carpetas Vivas' del CICR busca justicia para desaparecidos en México

Acoso y violencia: conductoras en plataformas digitales de México en riesgo
Acoso y violencia: conductoras en plataformas digitales de México en riesgo

Acoso y violencia: conductoras en plataformas digitales de México en riesgo

SLP

EFE

La exclusión de seguridad social y los desafíos laborales afectan a las conductoras en México, según un informe presentado por Oxfam.

Michoacán envía 120 Toneladas de Aguacate a EU para el Super Bowl
Michoacán envía 120 Toneladas de Aguacate a EU para el Super Bowl

Michoacán envía 120 Toneladas de Aguacate a EU para el Super Bowl

SLP

El Universal

El gobernador de Michoacán anuncia la exportación de aguacate certificado Proforest a EU para el Super Bowl, destacando la importancia de la industria aguacatera en la región.