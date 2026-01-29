Prisión preventiva para conductor y despachador del Tren Interoceánico en Oaxaca

CIUDAD DE MÉXICO, enero 29 (EL UNIVERSAL).- Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, conductor y jefe de despachadores del Tren Interoceánico siniestrado en Oaxaca, respectivamente, fueron vinculados a proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, informaron fuentes judiciales.

Además, la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Cintalapa, Chiapas, les dictó prisión preventiva en audiencia inicial, por lo que ambos fueron ingresados al penal estatal "El Amate", ubicado en Cintalapa, desde donde llevarán su proceso penal.

Durante la diligencia, el Ministerio Público del caso presentó los datos de prueba que la jueza Ivens Cruz determinó suficientes para procesar a Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de no accionar la válvula de freno de emergencia para detener el ferrocarril, que era conducido a exceso de velocidad por el maquinista Emilio Erasmo Canteros Méndez, indicaron las fuentes consultadas.

De ser declarados culpables por un juez, los tres imputados por el descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca, dos de los cuales ya están detenidos, podrían alcanzar una pena de 5 a 20 años de cárcel por homicidio culposo, así como la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de otra pena que va de 3 a 6 años por el delito de lesiones culposas, según la orden de aprehensión que la jueza de control Diana Isabel Ivens Cruz, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, giró el domingo pasado por este caso a solicitud de la FGR.