"Privilegiar unidad por encima de intereses personales", señala Velasco

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- Durante su gira por Veracruz, el senador con licencia Velasco Coello, señaló la importancia de mantener la unidad de las corcholatas, "entendamos que da buenos resultados, la lucha no es entre hermanos y que debemos privilegiar la unidad por encima de los intereses personales", respondió en la conferencia de prensa, que existe la equidad ante la renuncia de los cargos por parte de los candidatos de la Cuarta Transformación.

Los medios de comunicación lo cuestionaron al contender en alianza y no solo, cuando el Verde Ecologista tiene buenos números, Velasco respondió "nosotros vamos a mantenernos unidos, porque lo principal también es que el proyecto humanista que ha desempeñado el señor Presidente podamos seguirlo impulsando".

Coello plantea seguir con la política humanista del Presidente de la República, continuar los apoyos de adultos mayores y las becas a jóvenes. Reiteró que han hecho una alianza legislativa, la cual apoya al ejecutivo "desde el 2018 y posteriormente hicimos una alianza electoral del 2021, en la cual hemos competido juntos, hemos ganado la mayoría de las gubernaturas".

Ya que donde ha ido Morena, Partido Verde Ecologista (PVEM) y el Partido del Trabajo (Partido del Trabajo), "juntos hemos ganado todas, menos una. Es decir, tiene una mayor efectividad del 90%", recalcó.

El senador dijo que ya tuvieron un "mal ejemplo", de lo que pasó en las elecciones en Coahuila, al fragmentar el voto y aunque en la elección de diputados locales, Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo alcanzaron 42% de los votos "no generamos una candidatura competitiva que pudiera generar la alternancia en el estado de Coahuila".

También recordó que votó en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador, por convicción y porque era una injusticia, en ese momento "era de los pocos que no militaba en su partido".

Desmienten que personal de Manuel Velasco saliera de un restaurante sin pagar

Durante la gira por Veracruz del senador Manuel Velasco, diversos medios de comunicación corrieron el rumor que un miembro del equipo de Velasco se fuera sin pagar la cuenta del restaurante.

En un video difundido en redes sociales, el mesero aclara que en ese momento Velasco se encontraba en conferencia de prensa "en ningún momento piso el restaurante, los medios manipularon la información". El equipo de comunicación del senador emitió un comunicado ante dicho acontecimiento.