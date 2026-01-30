Proceso de Inscripción y Entrega de Tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026

Este 2026 se ampliará la cobertura de la Beca Rita Cetina en sus próximos periodos de inscripciones, donde ahora los alumnos de primaria podrán solicitar el apoyo económico que anteriormente era destinado a nivel secundaria.

Gracias a su esquema de montos, este programa se ha consolidado como un alivio económico para las familias con más de un estudiante, pues aumenta la suma dependiendo del número de hijos que se encuentren inscritos en escuelas públicas de nivel básico.

Pese a las asambleas informativas de la próxima convocatoria, madres y padres de familia continúan con dudas sobre el proceso de entrega de tarjetas, así que a continuación responderemos algunas de ellas con base en fuentes oficiales.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar el apoyo económico para las familias que entraron al programa en 2025 o años anteriores será de la siguiente forma:

1 estudiante de primaria = 1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de primaria = 1,900 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = 1,900 pesos bimestrales

2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = 1,900 pesos + 700 pesos bimestrales

Para las familias que ingresarán al programa en marzo de 2026, los montos pueden ser:

1 estudiante de primaria = 2,500 pesos anuales

2 estudiantes de primaria = 5,000 pesos anuales

3 estudiantes de primaria = 7,500 pesos anuales

La madre o tutor del alumno que inscribió al estudiante al programa, pues sus datos deberán coincidir con el registro.

Si por alguna situación no puedes acudir a recoger la tarjeta en la fecha indicada, deberás esperar a que termine la dispersión de las tarjetas y en breve se comunicarán con las personas que faltaron de acudir por su tarjeta y le indicarán una nueva fecha.

A diferencia de otros procesos, la tarjeta de la Beca Rita Cetina se activará automáticamente al recibir el primer depósito, no es necesario otro proceso en el banco.

Los pagos se realizan por medio del calendario oficial que se publica a inicios de mes, donde se indica la fecha y el apellido que corresponde a cada día.

La dispersión de la beca se hace a través de las tarjetas del Banco del Bienestar, las cuales son compatibles con cualquier terminal bancaria.

El registro se hará desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el tutor esté dado de lata antes de iniciar el proceso.

Ingresar a la plataforma con la cuenta Llave MX.

Capturar los datos del estudiante: nombre, CURP, grado y escuela pública donde está inscrito.

Validar o subir la información del tutor.

Enviar la solicitud y descargar el comprobante.

Esperar la confirmación oficial para recoger la tarjeta en caso de ser beneficiario.