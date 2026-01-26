logo pulso
CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

CAMILA ¡RADIANTE EN SUS 15 AÑOS!

Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero

La entrega de tarjetas a estudiantes de secundaria concluirá el viernes 30 de enero, siendo estos los beneficiarios del pago triple.

Por El Universal

Enero 26, 2026 01:17 p.m.
A
Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero

CIUDAD DE MÉXICO, enero 26 (EL UNIVERSAL).- La Beca Rita Cetina, destinada a estudiantes de primaria y secundaria inscritos en escuelas públicas de todo México, se ha consolidado como un importante apoyo económico para millones de familias.

Este programa tiene como objetivo principal fortalecer y garantizar el derecho a la educación para que ningún menor, sin importar sus circunstancias, tenga que abandonar sus estudios por falta de sustento financiero en su familia.

Ya que en los últimos días han surgido rumores sobre un posible pago triple para las y los beneficiarios de este programa, aquí te contamos quiénes contarán con este beneficio y para cuándo se puede esperar el depósito.

¿Quiénes recibirán pago triple de la Beca Rita Cetina en febrero?

De acuerdo con el coordinador Nacional de Becas, Julio César León Trujillo, el pago triple les corresponderá a aquellos estudiantes que hayan realizado su registro en septiembre y no se les había hecho entrega de su tarjeta.

La entrega de tarjetas a alumnos de secundaria comenzó a inicios del mes y finalizará el próximo viernes 30 de enero. Esto quiere decir que, quienes recién hayan recogido su tarjeta serán los beneficiarios que recibirán el pago triple.

Este pago corresponde a los bimestres acumulados desde que se les otorgó la beca: septiembre-octubre, noviembre-diciembre; y al depósito del periodo enero-febrero de 2026, con el cual estarían al corriente con los demás derechohabientes del programa; y será de por lo menos 5,700 pesos, dependiendo de cuántos estudiantes de la familia estén inscritos a la beca.

Se espera que el primer pago del año de la Beca Rita Cetina, al igual que de las demás Becas para el Bienestar, llegue en febrero; sin embargo, aún se está a la espera de la publicación del calendario oficial que indicará en qué fechas se irán recibiendo los pagos.

MINUTO A MINUTO

Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero
Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero

Entrega de Tarjetas a Alumnos de Secundaria Finaliza el 30 de Enero

SLP

El Universal

La entrega de tarjetas a estudiantes de secundaria concluirá el viernes 30 de enero, siendo estos los beneficiarios del pago triple.

