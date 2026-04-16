Profeco alerta por gasolineras con precios altos en México

CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (EL UNIVERSAL).- La Procuraduría Federal del Consumidor (

) colocó las primeras

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

de alerta con la frase "No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios" en estaciones de servicio cona lo acordado, como parte del seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas.De acuerdo con la dependencia, las mantas tienen el objetivo de alertar a las y los consumidores sobre uny elegir algún otro proveedor que tengaEstas son las gasolineras condeEn ese sentido, explicó que lasse desplegaron endel país y se colocaronen las siguientes zonas:En una estación de servicio de, ubicada en, Estado de México, donde se encontró el precio delen $31.99 pesos el litro.En una, en la alcaldía, Ciudad de México, donde el litro de gasolina regular se ubicó en $24.39.En una gasolinera del mismo proveedor en, Morelos, por vender el litro de gasolina regular en $24.29; indicó que el mismo precio se observó en una deubicada enEn una estación de servicio deubicada en, donde el litro de combustible se vendía en $24.99.En una estación del mismo proveedor, pero en, Estado de México, el precio fue de $24.99, así como también en una ubicada en, Guanajuato y otra en, Hidalgo.En el caso del, precisó que se pusieron mantas en una gasolinera dede, donde se encontró a $29.49 el litro, y en otra dede, donde el precio se halló en $29.99 pesos.Además, enfatizó que se realizaron visitas en dos gasolineras deen el Centro deen Nogales, Veracruz;en San Juan del Río, Querétaro; yen Mérida, Yucatán, donde no se colocaron mantas ni sellos por respetar los precios fijados en el acuerdo.Ladetalló que estas acciones se realizan en, con excepción de Baja California Sur, Quintana Roo y Puerto Vallarta, Jalisco, para comprobar que ajusten su comportamiento comercial a lo dispuesto por lade Protección al Consumidor.Asimismo, destacó que el operativo está coordinado por lay Defensa de la Confianza con el apoyo de las Oficinas de Defensa del Consumidor () y la meta es que el litro de gasolina regular no exceda de $24.00 pesos, y el dese acerque su precio a los $28.00 pesos.