Profeco brinda recomendaciones para compras seguras en Black Friday 2025

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Este viernes es Black Friday, una fecha en la que miles de tiendas ponen una gran variedad de ofertas y descuentos tanto en tiendas físicas como en línea. Aunque es una fecha originada en Estados Unidos, que se lleva a cabo el viernes después del Día de Acción de Gracias, ha sido adoptada por muchas tiendas y cadenas que operan en territorio mexicano, convirtiéndose en tradición entre los consumidores nacionales.

Esta popular jornada puede traer promociones irresistibles y en algunos negocios la extenderán durante todo el fin de semana. Dicho esto, aquí te dejamos las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para que puedas aprovechar y disfrutar de tus ofertas preferidas sin correr el riesgo de caer en ningún tipo de fraude.

Las recomendaciones de Profeco para realizar tus compras este Black Friday 2025

Ya que millones de usuarios aprovechan las ofertas de Black Friday y Cyber Monday -que es el próximo lunes 1 de diciembre- para comenzar a adelantar sus compras navideñas, la Profeco ha puesto a disposición del público una serie de recomendaciones para asegurar compras seguras:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Realiza compras responsables

La Profeco invita al público a realizar compras en línea responsables usando el Monitoreo de Tiendas Virtuales, que permite verificar:

Datos de contacto del proveedor.

Monto total a pagar en moneda nacional.

Información clara del producto o servicio.

Existencia de aviso de privacidad.

Antes de comprar...

Confirma que la página sea la oficial del vendedor o de la marca y que tenga "https://". Revisa los logos, y la autenticidad de todo el sitio, si algo no concuerda como debería, evita realizar la compra.

Revisa las descripciones claras del producto.

Verifica los costos de envío y fecha de envío.

Lee los términos y condiciones, cargos adicionales, formas de pago, garantías y políticas de devoluciones del producto que te interesa.

Para saber si una oferta es real...

Para confirmar si una oferta es real, la Profeco ha puesto a disposición de los consumidores la herramienta Quién es Quién en los Precios.

Se puede acceder a ella en el siguiente enlace: https://qqp.profeco.gob.mx/

Después de comprar...

Guarda las capturas de pantalla, los comprobantes de pago y las confirmaciones de los pedidos, por si necesitas realizar cualquier reclamación.

¿Qué hacer en caso de que tengas un problema con tu compra en Black Friday o Cyber Monday?

Para garantizar los derechos de las personas consumidoras que compren a proveedores establecidos en el país, la Profeco estará atenta a ambas fechas y pone a disposición de los usuarios sus canales institucionales:

Teléfonos del Consumidor:

55 5568 8722

800 468 8722

Redes sociales:

@AtencionProfeco (en X)

@Profeco (en X)

Facebook: Profeco Oficial

Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx

La Profeco recalcó que los consumidores tienen derecho a recibir apoyo, orientación, y en caso necesario, presentar una queja formal, si algo llega a salir mal durante la jornada de compras.