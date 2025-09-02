Profeco concluye operativo 'Regreso a Clases 2025'
Enfoque en comercios de diversos giros durante el Operativo 'Regreso a Clases 2025' para garantizar transparencia y respeto a los consumidores.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que concluyó el operativo especial "Regreso a Clases 2025", implementado del 4 al 31 de agosto, mediante el que monitoreó un total de 51 mil 368 productos.
A través de un comunicado, la dependencia explicó que, durante el operativo, personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como los Departamentos de Verificación y Defensa de la Confianza de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país atendió denuncias, realizó vigilancias focalizadas y orientó a las y los consumidores en puntos estratégicos.
En ese sentido, detalló que, en total, la Procuraduría brindó 2 mil 141 asesorías, realizó 2 mil 75 visitas de vigilancia y 168 de verificación, 8 de las cuales derivaron en suspensión por infracciones a la Ley Federal del Consumidor.
Aunado a ello, indicó que, debido a que algunos establecimientos no tenían a la vista los precios de sus productos, se colocaron 16 mil 625 preciadores y se colocaron 3 mil 93 decálogos con los 7 derechos básicos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Agregó que, en 40 comercios en los que se usaban instrumentos de medición para la venta, se realizó servicio de calibración.
Además, señaló que los giros comerciales que se vigilaron durante el operativo fueron principalmente tiendas de autoservicio y departamentales, de conveniencia, de artículos para oficina y con venta de aparatos electrónicos.
Así como también tiendas con venta de uniformes escolares, zapaterías, librerías, papelerías, estudios fotográficos, abarroteras, misceláneas, cremerías, establecimientos con venta de mochilas, portafolios y loncheras.
TE PUEDE INTERESAR
no te pierdas estas noticias
PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados
El Universal
Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados con valentía y compromiso, fortaleciendo el trabajo legislativo en México.
Profeco concluye operativo 'Regreso a Clases 2025'
El Universal
Enfoque en comercios de diversos giros durante el Operativo 'Regreso a Clases 2025' para garantizar transparencia y respeto a los consumidores.
Muere un hombre en Tepic por efectos de "Lorena"
Agencias
Hay alerta por vientos y lluvias intensas en varios estados