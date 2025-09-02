logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡feliz REENCUENTRO!

Fotogalería

¡feliz REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Profeco concluye operativo 'Regreso a Clases 2025'

Enfoque en comercios de diversos giros durante el Operativo 'Regreso a Clases 2025' para garantizar transparencia y respeto a los consumidores.

Por El Universal

Septiembre 02, 2025 04:21 p.m.
A
Profeco concluye operativo Regreso a Clases 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego del inicio del ciclo escolar 2025-2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que concluyó el operativo especial "Regreso a Clases 2025", implementado del 4 al 31 de agosto, mediante el que monitoreó un total de 51 mil 368 productos.

A través de un comunicado, la dependencia explicó que, durante el operativo, personal de la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, así como los Departamentos de Verificación y Defensa de la Confianza de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) del país atendió denuncias, realizó vigilancias focalizadas y orientó a las y los consumidores en puntos estratégicos.

En ese sentido, detalló que, en total, la Procuraduría brindó 2 mil 141 asesorías, realizó 2 mil 75 visitas de vigilancia y 168 de verificación, 8 de las cuales derivaron en suspensión por infracciones a la Ley Federal del Consumidor.

Aunado a ello, indicó que, debido a que algunos establecimientos no tenían a la vista los precios de sus productos, se colocaron 16 mil 625 preciadores y se colocaron 3 mil 93 decálogos con los 7 derechos básicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que, en 40 comercios en los que se usaban instrumentos de medición para la venta, se realizó servicio de calibración.

Además, señaló que los giros comerciales que se vigilaron durante el operativo fueron principalmente tiendas de autoservicio y departamentales, de conveniencia, de artículos para oficina y con venta de aparatos electrónicos.

Así como también tiendas con venta de uniformes escolares, zapaterías, librerías, papelerías, estudios fotográficos, abarroteras, misceláneas, cremerías, establecimientos con venta de mochilas, portafolios y loncheras.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados
PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados

PAN destaca la labor de Kenia López Rabadán en la Cámara de Diputados

SLP

El Universal

Kenia López Rabadán asume la presidencia de la Cámara de Diputados con valentía y compromiso, fortaleciendo el trabajo legislativo en México.

Profeco concluye operativo Regreso a Clases 2025
Profeco concluye operativo Regreso a Clases 2025

Profeco concluye operativo 'Regreso a Clases 2025'

SLP

El Universal

Enfoque en comercios de diversos giros durante el Operativo 'Regreso a Clases 2025' para garantizar transparencia y respeto a los consumidores.

Muere un hombre en Tepic por efectos de Lorena
Muere un hombre en Tepic por efectos de Lorena

Muere un hombre en Tepic por efectos de "Lorena"

SLP

Agencias

Hay alerta por vientos y lluvias intensas en varios estados

Calendario SEP: Días feriados y puentes de septiembre 2025
Calendario SEP: Días feriados y puentes de septiembre 2025

Calendario SEP: Días feriados y puentes de septiembre 2025

SLP

El Universal

SEP anuncia suspensión de clases por Independencia de México en septiembre 2025